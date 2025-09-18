欠租達三次房東可說不！租賃修法強化終止租約機制

內政部18日部務會報通過《租賃住宅市場發展及管理條例》部分條文修正草案，未來房客若在一年內三度欠租且經房東催告仍未補繳，房東即可單方面終止租約，避免所謂「租霸」情況繼續發生。地政司司長林家正說明，這項新規定要求房東必須先行催告，並保留銀行匯款等支付紀錄作為證據，才能依法中止租約。

內政部表示，修法方向包含三大重點，一是保障租客三年租期；二是限制續約租金漲幅；三是強化雙方權益保障。劉世芳部長強調，此舉目的是「租客安心住、房東放心租」，讓租屋市場能夠長期穩定發展。

在租期保障方面，除非房東自用或遇到欠租、毀損等特定情況，否則不得拒絕續租，房東若因自用收回，須提前六個月通知，且一年內不得再出租，違反者將被處以3萬元至30萬元罰鍰。林家正指出，裁罰採級距制，通常從3萬元起跳，若屢勸不改才會逐次加重。

在租金調整方面，未來三年租期最多可漲兩次租金，且漲幅不得超過當期行政院主計總處公布的房租指數增幅。林家正舉例，月租金2萬元的房子，若房租指數年增率為2.5%，則一年期滿最多可漲500元，續約再以新基準漲2.5%，大約是512元，藉此確保租金合理反映市場，但避免不合理大幅調漲。

此外，本次修法也強化了房客權益，明訂房東不得禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍或報稅扣除，若有此類約定將視為無效並可處罰則。

至於外界關注的「公證法第13條」，目前已明定若租賃契約經公證，且房客積欠兩個月以上租金，房東即可直接申請強制執行，不必再透過法院冗長訴訟。內政部表示，這次修法就是要將租賃條例與現行公證法接軌，讓相關規範能直接落實於租屋市場，但仍須經立法院審議通過後才能正式上路。