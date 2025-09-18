快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

央行未鬆綁房市管制 專家坦言「意料中」：這事出現打炒房政策才有效

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖／記者游智文／攝影
房市示意圖／記者游智文／攝影

中央銀行18日舉行第3季理監事會，會中決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市的選擇性信用管制措施，並未鬆綁。對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示，雖然近期房市交易量大幅下降，但房價仍未出現明顯回調，加上國內經濟景氣尚可，央行暫無降息壓力，房市信用管制短期內亦無鬆綁之急迫性。

莊思敏指出，本次央行按兵不動，其實在意料之中。央行自2024年起，透過不動產放款總量管制及第七波選擇性信用管制，引導市場回歸理性，以達成「房市軟著陸」。

莊思敏分析，目前房市政策才初見成效，且市場投機氛圍有所收斂，央行自然不會輕易放寬相關調控，以免再度助長炒作風氣，導致前期努力付諸流水。

她強調，若房市持續降溫，房價也出現合理修正，央行最快可能要等到今年12月的理監事會議，才會重新評估並考慮調整相關政策。

莊思敏進一步說明，雖然行政院近期已拍板將「新青安」房貸排除於《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制，但央行仍透過控管不動產放款集中度，讓公股銀行步步為營，因此市場資金的釋放效果恐怕相對有限。

展望後市，莊思敏表示，日前美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，但因為現階段台灣經濟基本面穩健，通膨預測仍在可控範圍內，因此預估央行短期內不會跟進降息。目前國內經濟景氣尚算平穩，台股又頻創高點，為房市提供了較強的經濟面支撐。

與此同時，莊思敏認為，近期行政院鬆綁新青安政策，加上央行延長換屋族出售舊屋期限，也為市場提供信心面的助力。隨著年底傳統房市旺季到來，市場表現可望有所提升，但因房市管制尚未全面鬆綁，加上川普2.0下國際政經局勢瞬息萬變，後市發展仍需密切觀察。整體來看，當前房市仍面臨挑戰，市場主力仍以首購族為主，低總價產品相對較有回溫機會。

房市 央行 降息

延伸閱讀

Fed降息 台股再飆新高還能追？法人點一前提：多頭格局將持續

聯準會降息1碼 年內可能再降2次 鮑爾：下行風險成事實

Fed降息／美房貸、車貸、信用卡利率 短期還不會受影響

Fed正式降息！00982B投資級債迎來資本利得契機

相關新聞

央行理監事會將登場 豪宅限貸令鬆綁？傳正評估改以預售屋買賣價認定

中央銀行今日下午將召開理監事會議，市場普遍預期央行不會在此次理監事會議馬上跟進美國聯準會降息，市場關注的焦點在於此次理監...

央行決議按兵不動 專家：首購、自住客限制已鬆綁是關鍵

美國聯準會（Fed）18日公布利率決策，宣布降息1碼，將聯邦資金利率下調至4%至4.25%的區間，正式啟動2025年首次...

統一雙館帶動信義區群聚 與SOGO大巨蛋形成雙核心商圈

統一企業旗下DREAM PLAZA開幕後吸引逾200萬人次，帶動統一時代台北店業績成長2成，發揮雙館效益，另外SOGO大...

央行未鬆綁房市管制 專家坦言「意料中」：這事出現打炒房政策才有效

中央銀行18日舉行第3季理監事會，會中決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市的選擇性信用管制措施，並未鬆綁。對此，中...

等年底掀牌？央行房市按兵不動 專家分析：換屋族貸款仍相對困難

中央銀行18日召開理監事會議決議，會議結果對房市按兵不動，房市管制措施並未有新的改變，房貸還是維持第七波信用管制與銀行自...

房市政策未鬆綁 專家：等這措施年底滿一年「方向會清楚」

第3季央行理監事會議幾乎按兵不動，利率連6凍，房市管制措施也未有全何新的改變，房貸還是維持第七波信用管制與銀行自主管理的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。