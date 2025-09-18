央行未鬆綁房市管制 專家坦言「意料中」：這事出現打炒房政策才有效

中央銀行18日舉行第3季理監事會，會中決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市的選擇性信用管制措施，並未鬆綁。對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示，雖然近期房市交易量大幅下降，但房價仍未出現明顯回調，加上國內經濟景氣尚可，央行暫無降息壓力，房市信用管制短期內亦無鬆綁之急迫性。

莊思敏指出，本次央行按兵不動，其實在意料之中。央行自2024年起，透過不動產放款總量管制及第七波選擇性信用管制，引導市場回歸理性，以達成「房市軟著陸」。

莊思敏分析，目前房市政策才初見成效，且市場投機氛圍有所收斂，央行自然不會輕易放寬相關調控，以免再度助長炒作風氣，導致前期努力付諸流水。

她強調，若房市持續降溫，房價也出現合理修正，央行最快可能要等到今年12月的理監事會議，才會重新評估並考慮調整相關政策。

莊思敏進一步說明，雖然行政院近期已拍板將「新青安」房貸排除於《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制，但央行仍透過控管不動產放款集中度，讓公股銀行步步為營，因此市場資金的釋放效果恐怕相對有限。

展望後市，莊思敏表示，日前美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，但因為現階段台灣經濟基本面穩健，通膨預測仍在可控範圍內，因此預估央行短期內不會跟進降息。目前國內經濟景氣尚算平穩，台股又頻創高點，為房市提供了較強的經濟面支撐。

與此同時，莊思敏認為，近期行政院鬆綁新青安政策，加上央行延長換屋族出售舊屋期限，也為市場提供信心面的助力。隨著年底傳統房市旺季到來，市場表現可望有所提升，但因房市管制尚未全面鬆綁，加上川普2.0下國際政經局勢瞬息萬變，後市發展仍需密切觀察。整體來看，當前房市仍面臨挑戰，市場主力仍以首購族為主，低總價產品相對較有回溫機會。