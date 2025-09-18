等年底掀牌？央行房市按兵不動 專家分析：換屋族貸款仍相對困難

中央銀行18日召開理監事會議決議，會議結果對房市按兵不動，房市管制措施並未有新的改變，房貸還是維持第七波信用管制與銀行自主管理的限制環境不變；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市還是會維持盤整格局，換屋族貸款還是相對困難，但首購政策相對支持，自用當道格局不變，不過年底也是銀行自主實施屆滿一年，到時候政策方向會更清楚。

至於面對現在的交屋潮部分，央行資料推估，根據實價登錄預售屋成交建案資料，預計於2025年完工交屋者約13.5萬宅，其中下半年完工者約6.9萬宅；若上半年完工者均已完成分戶貸款作業，且下半年完工之分戶購屋貸款(本文推估總成交金額約6,789億元)平均貸款成數為七成，則銀行貸款需求約4,752億元。

目前國內有15家本國銀行預計房貸可承做4,757億元，加上其他銀行、基層金融機構及壽險公司均可承做房貸，全體金融機構之資金動能，尚足以支應2025年下半年預售屋分戶貸款資金的需求。