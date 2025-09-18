房市政策未鬆綁 專家：等這措施年底滿一年「方向會清楚」

第3季央行理監事會議幾乎按兵不動，利率連6凍，房市管制措施也未有全何新的改變，房貸還是維持第七波信用管制與銀行自主管理的限制環境不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行政策未改，房市還是會維持盤整格局，換屋族貸款還是相對困難，但首購政策相對支持，自用當道格局不變，不過年底也是銀行自主實施屆滿一年，到時候政策方向會更清楚。

至於面對現在的交屋潮部分，央行資料推估，根據實價登錄預售屋成交建案資料，預計於本年完工交屋者約13.5萬宅，其中下半年完工者約6.9萬宅。

假設上半年完工者均已完成分戶貸款作業，且下半年完工之分戶購屋貸款(推估總成交金額約6,789億元)平均貸款成數為7成，則貸款需求約4,752億元。

15家本國銀行預計可承作4,757億元，加上其他銀行、基層金融機構及壽險公司均可承作房貸，全體金融機構之資金動能，尚足以支應本年下半年預售屋分戶貸款資金之需求。

央行也表示，不動產放款集中度下降速度緩慢，所以還是維持本來管制政策不變，背後新青安與首購等量體較大，但排撥的問題會給予協助，至於調降存款準備率並無法解決排撥的問題，但關於市場反應購置預售案，交屋時漲過豪宅線的貸款成數問題，則是要回歸到契約規定，若是不可歸咎於買賣雙方，可以主張解約或分期付款。