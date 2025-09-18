快訊

中鴻調漲10月盤價 進到第4季傳統旺季

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鴻新任董事長朱敏。記者林政鋒攝影
中鴻新任董事長朱敏。記者林政鋒攝影

中鴻（2014）18日下午開盤，10月內銷熱軋、冷軋、鍍鋅鋼捲每公噸漲500元，另11月外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻指出，全球總體經濟正向表現，9月18日美國聯準會（Fed）重啟降息循環，將有助支撐消費及投資需求，推升國際大宗商品價格。另9月12日中國大陸財政部表示，將續行更加積極的財政政策，且未來政策運用空間仍相當充足，料對其經濟動能形成支撐。

隨著主要經濟體政策持續寬鬆，加上國際經貿秩序日漸重整，預計全球經濟將保持溫和復甦。

供需方面，大陸國統局數據顯示，今年8月粗鋼日均產量249萬公噸，已連續5個月下降，顯示在官方「反內捲」政策整治下，供給端將趨於收縮。

此外，工信部近期陸續發布電子信息製造、電力裝備及汽車行業穩增長工作方案，預計隨著相關措施推展，可帶動需求穩定復甦，鋼市供需有望加速平衡。

中鴻表示，整體來看當前煉鋼成本保持高位，指標鋼廠開出平高盤，鋼價支撐力道有增無減，考量季節性影響逐漸消退，用鋼需求可望回溫，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，10月盤價適度調漲。

