上曜集團總市值突破537億元 在手建案總銷合計469億元

上曜（1316）18日參加「2025關稅重構與全球產業投資新機遇主題式論壇」，上曜表示，集團近年來透過積極的併購與策略合作，成功擴大集團營運規模與拓展多元產業的事業版圖，包含掛牌五家公司在內，集團總市值突破537億元。

上曜表示，從房地產建設工程交付回溫與ESG材料需求放量，到智慧大健康與無人機與數位金融等藍海的新布局，不僅展現集團資產配置靈活運用，堆高上曜集團總資產達196.09億元，亦在集團橫跨建設、材料、環保、智慧醫療、高科技、金融等多元產業布局的優勢，創造2025年上半年的營運表現均繳出良好的成績單。

上曜今年前八月營收24.15億元，年增197.01％，上曜表示，得益於南部房市的穩定回溫、及集團持續優化營運表現與多元產業布局策略效益展開，為集團堆疊良好的業績成長。

上曜表示，集團目前在手未交屋的成屋與預售屋加總總銷達469.8億元，其中，百億大案台南市安南區九份子重劃區「國王湖」，預計明年第1季推出，每坪開價42萬元至55萬元，該案基地面積約3,800坪，規劃樓高38層，戶數達千戶，目前已在購屋者間有高迴響度，將為集團未來注入營運成長的強心針。

上曜旗下上櫃建商斐成，近年則是積極深耕危老都更與住宅開發，目前台南市多個精華地段同步推案，包括中西區「星鑽段（琉星）」、北區「大銃段（城之樹）」、仁德區「白崙段（城之學）」及中西區「府前段（中正王冠）」，各案皆位於交通便捷、生活機能完善區域，鄰近學區、公園及商圈，具備高度市場競爭力。目前部分建案已進入樓板施作與連續壁工程階段，整體開發進度穩健。

斐成指出，將秉持穩健開發策略，持續積極購地開發，以危老房屋改建及市區推案為主，善用地段優勢及集團品牌力與產品力，持續推出具市場吸引力的優質建案，期望為公司注入新一波成長動能，並為股東創造長期穩定回報。

展望未來，上曜集團董事長張祐銘表示，旗下五家公司已逐步形成互補效益，上曜建設、斐成之穩定推案動能，永捷、信立則在綠色材料與環保水處理領域展現技術實力，而世紀民生則切入智慧大健康藍海市場。隨著全球市場對永續、健康與智慧生活需求持續攀升，上曜集團將持續透過多元化策略，積極尋求跨國合作與策略投資機會，結合既積極尋求新的投資機會，打造下一波營運成長動能，並邁向具備國際競爭力的多元化科技集團，為股東創造更大價值。