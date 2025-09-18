台驊擴大營運版圖 將斥資約4.75億元收購韓SKYMASTER EXPRESS

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台驊控股完成簽約 將收購韓國 SKYMASTER EXPRESS INC.全數股權。左: 台驊集團創辦人顏益右:SKYMASTER President Mr. JINNAM MOON。台驊提供
台驊控股（2636）全球布局再上層樓，18日完成簽約，將斥資新台幣約4.75億元，收購韓國 SKYMASTER EXPRESS INC.全數股權，強化亞洲布局 完善全球供應鏈網絡。

台驊控股宣布，已正式完成與韓國貨運承攬SKYMASTER EXPRESS 簡稱（SKYMASTER）之股權收購簽約，依簽約條款，台驊控股將取得其已發行股份 100,000 股，持股比例達 100%，交易總金額為1,548萬美元。

本次交易已依規定完成董事會決議及公開資訊揭露，並經專業會計師事務所出具合理性意見，全程符合法令規範與公司治理程序。待交割程序完成後，SKYMASTER將正式成為台驊控股全資子公司，為集團國際化戰略再添重要據點。

韓國作為亞洲核心市場之一，在全球高科技與製造業供應鏈中占據關鍵樞紐地位。SKYMASTER長期深耕當地市場，累積扎實經營基礎，客戶群涵蓋高科技、汽車、能源、電子等多元化產業，並與韓國核心產業及跨國企業建立長期合作關係，展現其專業實力與市場信任。

此次簽約展現台驊控股在東北亞市場的積極布局企圖，待交割完成後，將與既有日本子公司相互呼應，形成「日韓雙核心」據點，進一步提升區域服務深度與串聯能力。台驊控股亦已於新加坡、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞及印尼等東南亞主要國家完成布局，並以台灣為根基，連結中國、東南亞與東北亞，進一步拓展至美國與全球，打造完整且具韌性的國際物流網絡。

透過此一布局，台驊控股將持續強化供應鏈韌性，並提供跨國界、跨產業的整合型物流服務，以積極回應多元化客戶需求。在地緣政治風險、關稅政策變化與貿易壁壘加劇的挑戰下，國際布局展現高度應變能力，協助客戶穩健連結全球主要市場，降低外部環境帶來的不確定性衝擊。

台驊控股完成簽約 將收購韓國 SKYMASTER EXPRESS INC.全數股權。左: 台驊集團創辦人顏益右:SKYMASTER President Mr. JINNAM MOON。台驊提供
台驊 布局 物流

