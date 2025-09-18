統一雙館帶動信義區群聚 與SOGO大巨蛋形成雙核心商圈

統一企業旗下DREAM PLAZA開幕後吸引逾200萬人次，帶動統一時代台北店業績成長2成，發揮雙館效益，另外SOGO大巨蛋Garden City預計明年全區開幕，營收上看百億元，串連忠孝、復興館；業者指出，信義區與東區同步擴張下，明年進入雙核心商圈並立態勢。

統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA今天舉辦週年慶媒體茶敘。統一時代台北店表示，DREAMPLAZA今年7月底開幕，累計200萬入館人次，以主題餐廳和名品潮流專櫃表現最亮眼，也因開幕人潮，帶動鄰近的統一時代台北店近期業績成長2成；今年雙館週年慶將首度攜手，預計25日開跑，將以化妝品和潮流商品搶攻不同客群。

遠東SOGO旗下大巨蛋Garden City去年起陸續開出C、D兩區，今年也開出最新的A區商場，SOGO透露，除了將有影城進駐之外，還有全台首店美系服飾品牌Paul Frank、雲朵包Carlyn百貨旗艦店、韓系潮流店snow peak等，今年9月還有多家運動品牌大店將進駐。

SOGO表示，大巨蛋Garden city去年開幕到現在，整體的營運表現比預期超出1成多，接著是明年第1季最大規模的B區商場棟將開幕，全區開幕後，未來若看完整年度，預計全館營收將有新台幣百億元的表現。

百貨業者分析，隨著統一兩館連動，信義區百貨群聚效應擴大；SOGO大巨蛋Garden City特殊之處，在於週末舉辦球賽與大型演唱會活動，往往吸引上萬人潮，湧入大量外縣市甚至海外觀眾，業績往往為平日數倍，為百貨帶來即時消費，專櫃商品若能符合臨時購買需求，可快速帶動業績成長。

業者指出，大巨蛋Garden City明年全區開幕後，串連SOGO忠孝館和復興館，與信義區有望形成雙核心商圈，不再是信義區取代東區，而是雙商圈各自強化，甚至可能拉大整體台北百貨消費規模。