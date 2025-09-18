快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

統一雙館帶動信義區群聚 與SOGO大巨蛋形成雙核心商圈

中央社／ 記者何秀玲台北18日電
大巨蛋Garden city去年開幕到現在，整體的營運表現比預期超出1成多，接著是明年第1季最大規模的B區商場棟將開幕。本報資料照。
大巨蛋Garden city去年開幕到現在，整體的營運表現比預期超出1成多，接著是明年第1季最大規模的B區商場棟將開幕。本報資料照。

統一企業旗下DREAM PLAZA開幕後吸引逾200萬人次，帶動統一時代台北店業績成長2成，發揮雙館效益，另外SOGO大巨蛋Garden City預計明年全區開幕，營收上看百億元，串連忠孝、復興館；業者指出，信義區與東區同步擴張下，明年進入雙核心商圈並立態勢。

統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA今天舉辦週年慶媒體茶敘。統一時代台北店表示，DREAMPLAZA今年7月底開幕，累計200萬入館人次，以主題餐廳和名品潮流專櫃表現最亮眼，也因開幕人潮，帶動鄰近的統一時代台北店近期業績成長2成；今年雙館週年慶將首度攜手，預計25日開跑，將以化妝品和潮流商品搶攻不同客群。

遠東SOGO旗下大巨蛋Garden City去年起陸續開出C、D兩區，今年也開出最新的A區商場，SOGO透露，除了將有影城進駐之外，還有全台首店美系服飾品牌Paul Frank、雲朵包Carlyn百貨旗艦店、韓系潮流店snow peak等，今年9月還有多家運動品牌大店將進駐。

SOGO表示，大巨蛋Garden city去年開幕到現在，整體的營運表現比預期超出1成多，接著是明年第1季最大規模的B區商場棟將開幕，全區開幕後，未來若看完整年度，預計全館營收將有新台幣百億元的表現。

百貨業者分析，隨著統一兩館連動，信義區百貨群聚效應擴大；SOGO大巨蛋Garden City特殊之處，在於週末舉辦球賽與大型演唱會活動，往往吸引上萬人潮，湧入大量外縣市甚至海外觀眾，業績往往為平日數倍，為百貨帶來即時消費，專櫃商品若能符合臨時購買需求，可快速帶動業績成長。

業者指出，大巨蛋Garden City明年全區開幕後，串連SOGO忠孝館和復興館，與信義區有望形成雙核心商圈，不再是信義區取代東區，而是雙商圈各自強化，甚至可能拉大整體台北百貨消費規模。

SOGO 商品 大巨蛋

延伸閱讀

伊東屋快閃進駐博客來 Dream Plaza近700款日本好物亮相

中職／突破！桃猿大巨蛋30212人進場 寫下隊史新紀錄

快訊／GD確定登上台北大巨蛋！11/1火速重返寶島開唱

永續行動獎 SOGO列優等生

相關新聞

央行理監事會將登場 豪宅限貸令鬆綁？傳正評估改以預售屋買賣價認定

中央銀行今日下午將召開理監事會議，市場普遍預期央行不會在此次理監事會議馬上跟進美國聯準會降息，市場關注的焦點在於此次理監...

央行決議按兵不動 專家：首購、自住客限制已鬆綁是關鍵

美國聯準會（Fed）18日公布利率決策，宣布降息1碼，將聯邦資金利率下調至4%至4.25%的區間，正式啟動2025年首次...

央行信用管制滴水不放 專家：房市買氣難解渴 年底旺季不會旺了

國內房貸荒掀起民怨，加上美國降息，讓今年第3季的央行理監事備受關注。本次理監事會議決議「美規台不隨」，利率部分連續六季不...

統一雙館帶動信義區群聚 與SOGO大巨蛋形成雙核心商圈

統一企業旗下DREAM PLAZA開幕後吸引逾200萬人次，帶動統一時代台北店業績成長2成，發揮雙館效益，另外SOGO大...

央行未鬆綁房市管制 專家坦言「意料中」：這事出現打炒房政策才有效

中央銀行18日舉行第3季理監事會，會中決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市的選擇性信用管制措施，並未鬆綁。對此，中...

等年底掀牌？央行房市按兵不動 專家分析：換屋族貸款仍相對困難

中央銀行18日召開理監事會議決議，會議結果對房市按兵不動，房市管制措施並未有新的改變，房貸還是維持第七波信用管制與銀行自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。