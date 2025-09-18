快訊

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

可寧衛嚴正駁斥「偷倒廢棄物」不實指控 聲明將採法律行動

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
可寧衛公司。截自官網。
可寧衛公司。截自官網。

可寧衛（8422）18日發出嚴正聲明，針對17日東森政論節目《關鍵時刻》的相關言論，駁斥節目中提及公司涉及「黑金集團」、「偷倒廢棄物」等不實指控，強調相關言論已嚴重損害公司聲譽，並表示已啟動法律程序，將視情況採取必要法律行動。

可寧衛在聲明中指出，該節目內容多有失實且未經查證即逕行播送，不僅誤導大眾，也對公司形象造成嚴重損害。公司強調，自成立以來，始終秉持合法、專業、透明的經營原則，所有業務均依循主管機關規範，並配合政府追查、處理非法傾倒與違規行為。

此外，可寧衛針對節目中所謂的「黑金集團」、「囂張開挖」、「偷倒廢棄物」等說法，明確指出這些皆為不實指控，與事實嚴重不符。

可寧衛強調，其本身是為了解決偷倒問題的專業汙水處理公司，卻被不當連結至非法傾倒廢棄物，嚴重影響公司聲譽。公司表示，公司已建立嚴謹的監管與內控機制，以確保業務的合法性與透明度。

可寧衛進一步指出，合法業者是政府打擊非法的重要後盾，透過正規且規模化的處理能量，才能有效引導廢棄物流向合法管道。公司呼籲媒體及公眾人物在發表評論時，應善盡查證責任與專業倫理，不應憑臆測或未經查證的訊息，散布錯誤或誤導言論，以免侵害公司與股東、員工的權益，更可能誤導社會大眾對環境治理的正確認知。

股東 可寧衛 廢棄物

延伸閱讀

被不實指控抹黑 中華民國體育運動總會發聲明澄清

黃國昌爆賴清德急開會對付柯文哲 民進黨：不接受不實指控

民眾黨駁「黃國昌勒頸警察」為不實指控 批綠挑動社會對立

遭連環爆料孫鵬硬起來！律師發聲明：惡意中傷將提告

相關新聞

央行理監事會將登場 豪宅限貸令鬆綁？傳正評估改以預售屋買賣價認定

中央銀行今日下午將召開理監事會議，市場普遍預期央行不會在此次理監事會議馬上跟進美國聯準會降息，市場關注的焦點在於此次理監...

可寧衛嚴正駁斥「偷倒廢棄物」不實指控 聲明將採法律行動

可寧衛（8422）18日發出嚴正聲明，針對17日東森政論節目《關鍵時刻》的相關言論，駁斥節目中提及公司涉及「黑金集團」、...

涉國安重罪！台積電（2330）工程師遭續押…律師：情感理由難脫罪責

台積電工程師洩密案，牽涉到國家安全，被依《國家安全法》等起訴，智財商業法院認為3人有勾串共犯、湮滅證據之虞，且行為嚴重影響國家安全、產業競爭秩序，因此裁定將3人全部續押禁見3個月。 3名台積電工程師

如何避「嫌惡設施」？看屋五步驟必做 專家：購屋後三自保動作

「千金買房、萬金買鄰」，選對周遭環境可能比選對房子還重要；永慶房屋客服中心資深經理陳繼先說明，目前民眾時常聽到的「嫌惡設...

百貨週慶！電商奇招逆襲家電「先買後付」再賺上萬回饋

百貨週年慶大戰開打，各大通路紛紛祭出流血折扣，電商平台也不甘示弱，出招反擊！知名家電零售平台「小蔡電器」瞄準年底換機潮與...

安捷航空採購AR3無人機 宜蘭設操作場盼讓飛手接受私人飛行執照訓練

安捷航空攜手歐洲AI無人機大廠TEKEVER，引進在烏克蘭戰爭立下戰功的AR3型無人機，共同發展有人機與無人機的協同作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。