可寧衛嚴正駁斥「偷倒廢棄物」不實指控 聲明將採法律行動

可寧衛（8422）18日發出嚴正聲明，針對17日東森政論節目《關鍵時刻》的相關言論，駁斥節目中提及公司涉及「黑金集團」、「偷倒廢棄物」等不實指控，強調相關言論已嚴重損害公司聲譽，並表示已啟動法律程序，將視情況採取必要法律行動。

可寧衛在聲明中指出，該節目內容多有失實且未經查證即逕行播送，不僅誤導大眾，也對公司形象造成嚴重損害。公司強調，自成立以來，始終秉持合法、專業、透明的經營原則，所有業務均依循主管機關規範，並配合政府追查、處理非法傾倒與違規行為。

此外，可寧衛針對節目中所謂的「黑金集團」、「囂張開挖」、「偷倒廢棄物」等說法，明確指出這些皆為不實指控，與事實嚴重不符。

可寧衛強調，其本身是為了解決偷倒問題的專業汙水處理公司，卻被不當連結至非法傾倒廢棄物，嚴重影響公司聲譽。公司表示，公司已建立嚴謹的監管與內控機制，以確保業務的合法性與透明度。

可寧衛進一步指出，合法業者是政府打擊非法的重要後盾，透過正規且規模化的處理能量，才能有效引導廢棄物流向合法管道。公司呼籲媒體及公眾人物在發表評論時，應善盡查證責任與專業倫理，不應憑臆測或未經查證的訊息，散布錯誤或誤導言論，以免侵害公司與股東、員工的權益，更可能誤導社會大眾對環境治理的正確認知。