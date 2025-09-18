國泰航空與香港迪士尼樂園度假區攜手合作 為旅客開啟奇幻旅程

國泰航空與香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）宣布簽署合作備忘錄，結合兩大指標性品牌，為旅客開啟一段由空中至樂園的奇幻旅程，創造驚喜及帶來一系列精采體驗。

此次合作致力發揮雙方優勢，推動訪港旅遊，並進一步鞏固香港作為全球首屈一指的旅遊目的地及區域交通樞紐的地位。

合作備忘錄簽署儀式於香港迪士尼樂園酒店舉行，由國泰航空行政總裁林紹波及香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭共同主持。深受愛戴的米奇亦現身為現場增添歡樂氣氛。

根據合作備忘錄，國泰航空與香港迪士尼將共同探索多項創新合作項目，包括一項專為在香港轉機旅客而設的產品，並預計於2026年推出。

國泰航空林紹波表示：「國泰航空致力帶動每個人在人生旅途上一路前行，我們非常高興能與香港迪士尼樂園度假區合作。香港迪士尼的理念與我們一致，均致力為旅客帶來令人難忘並充滿啟發的體驗。透過結合世界級的航空服務與香港迪士尼的樂園體驗，我們將共同為旅客締造難忘且驚喜的旅程，並展現香港的獨特魅力。我們希望吸引全球旅客到訪香港，親身感受這座城市的多元魅力。」

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「適逢香港迪士尼慶祝20周年，我們與國泰航空的策略性合作，充分體現雙方致力提升香港全球旅遊吸引力的共同承諾。我們攜手推動更多旅客訪港，鞏固香港作為世界級旅遊及交通樞紐的地位。我們期待以沉浸式和體驗式的旅遊方式，吸引更多人到訪，滿足現今旅客不斷變化的需求。」

展望未來，國泰航空與香港迪士尼將不斷拓展合作領域，致力為旅客締造更豐富難忘的旅遊體驗。