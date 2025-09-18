如何避「嫌惡設施」？看屋五步驟必做 專家：購屋後三自保動作

「千金買房、萬金買鄰」，選對周遭環境可能比選對房子還重要；永慶房屋客服中心資深經理陳繼先說明，目前民眾時常聽到的「嫌惡設施」，指的是那些可能會對居民生活品質及生活環境有負面影響的設施，像是夜市、宮廟、垃圾場、焚化爐、殯儀館等。

法律上雖然沒有明確定義哪些設施是屬於嫌惡設施，但據內政部不動產說明書應記載及不得記載事項規定，「住宅周邊半徑300公尺範圍內之重要環境設施必須載明，包括公(私)有市場、超級市場、學校、警察局(分駐所、派出所)、行政機關、體育場、醫院、飛機場、台電變電所用地、地面高壓電塔(線)、寺廟、殯儀館、公墓、火化場、骨灰(骸)存放設施、垃圾場(掩埋場、焚化場)、顯見之私人墳墓、加(氣)油站、瓦斯行(場)、葬儀社。」

陳繼先指出，民眾要避開嫌惡設施，有五大步驟必做，首先，民眾在看屋前，可以利用Google Map街景服務先瀏覽房屋周邊的環境；其次、前往看屋時，記得打開窗戶仔細觀察視線範圍內的景觀，並聽聽看是否有難以忍受的聲音，最好在不同的時段都前往觀察，了解真實狀況。

第三、接著到鄰近區域走走，同時也對該區域的生活機能有更深入的了解；第四、看屋結束後若覺得合適，則可以再花點時間向附近的住戶、里長或是管委會，打聽周邊有哪些重要設施，或是未來有沒有相關的工程計畫，避免遺漏。

最後，陳繼先表示，買方務必詳細閱讀不動產說明書，以充分理解房屋的各項資訊。

陳繼先強調，如果在簽約後才發現附近有嫌惡設施，三大動作確保自身權益，首先要確認該設施是否屬於依法應揭露的內容，及時向房仲或賣方提出，並要保留相關照片或影片，以證明未告知事實。

其次、消費者可嘗試協商，若協商未果，則可提請民事訴訟，保障自身權益；最後要特別注意的是，發現瑕疵後應立即通知賣方，並於通知後6個月內主張相關權利，逾期則可能喪失請求權。

陳繼先說，消費者在交屋前盡可能多做檢查，交屋後發現問題也應及早處理，以免權益受損。

陳繼先認為，嫌惡設施的判斷很主觀，每個人對不便和干擾的定義都不同，買房前一定要審慎評估自己的接受範圍，才能找到舒適又安心的居住環境。