涉國安重罪！台積電（2330）工程師遭續押…律師：情感理由難脫罪責

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
台積電工程師涉洩密案，智財商業法院認定有串供與湮滅證據之虞，裁定3人續押禁見三個月，案件涉及國家安全與產業競爭秩序。（路透）

台積電工程師洩密案，牽涉到國家安全，被依《國家安全法》等起訴，智財商業法院認為3人有勾串共犯、湮滅證據之虞，且行為嚴重影響國家安全、產業競爭秩序，因此裁定將3人全部續押禁見3個月。

3名台積電工程師遭羈押

遭羈押通常是涉犯重罪或已有相當的證據，經認定被告有逃亡、串供或湮滅證據之虞時，法院才會做出的裁定。至於針對兩名協助者供稱，因主謀說小孩生病、需錢治療，基於「同情與友情」才答應洩密的辯詞，在法律上顯然難以成立。在明知協助行為違法的情況下，無論當事人是否從中獲取任何金錢利益，其協助行為已構成共犯，必須承擔相應的法律責任。

商業機密保護漏洞 竟涉國家安全疑慮

由於台積電掌握全球最先進的半導體技術，因此受到《國家安全法》的嚴格保護，以防範外國勢力竊取技術而損害台灣的國家安全與產業競爭力。若日後證實日本東京威力科創的總部人員也涉入其中，將使得此案的複雜性與影響範圍進一步擴大，超越單一國家範疇。屆時可能需要跨國司法合作，而須考量各國法律與司法審判、管轄權的差異與適用。

楊軒廷律師提醒，法律不允許藉由情感理由來規避或減輕責任，任何對商業犯罪的輕率協助，都將面臨嚴峻的法律後果。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此

