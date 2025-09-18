央行理監事會將登場 豪宅限貸令鬆綁？傳正評估改以預售屋買賣價認定

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行豪宅限貸令可能鬆綁？銀行人士指出央行將評估預售屋成交價低於豪宅線鬆綁可行性，但不見得馬上在今日理監事會議結束後宣布。圖／本報資料照片
中央銀行今日下午將召開理監事會議，市場普遍預期央行不會在此次理監事會議馬上跟進美國聯準會降息，市場關注的焦點在於此次理監事會議是否宣布房市鬆綁措施。據了解，對於預售屋交屋時觸及「豪宅線」，使先前購買預售屋的民眾房貸成數一下子少5成的困境，央行已在評估是否採取以買賣預售屋當時的成交價，來決定是否能豁免最多只能3成的成數限制。

有關人士指出，央行今日的理監事會議，仍以對總體經濟議題的討論為主，至於選擇性信用管制措施，會中將與理事交換意見，但即使有鬆綁，也不見得會在今日理監事會議結束之後立即宣布，仍要視理監事的共識而定。

在當前房價仍高的情況之下，央行雖然並未打算鬆動豪宅貸款最高貸款成數只能3成的限制，但3年前，甚至4、5年前買預售屋的民眾，碰到交屋時貸款成數一下子從8成降至3成，持續有民怨產生。

所謂央行的「豪宅線」，是指台北市房價在總價7千萬、新北市6千萬、其他縣市4千萬元以上的個案，去年9月央行提出新措施之後，豪宅貸款的成數再降至最高只能3成。金融圈人士指出，對於民眾而言，由於這幾年缺工缺料問題嚴重，使買預售屋的民眾交屋時程一再延後，以往3年交屋，但現在3年算很快，很多甚至等到5年才交屋，包括台積電在南部建廠吸走大批工人，也使一般住宅興建的人力更短缺，但這五年房價上漲不等人，很多民眾等到交屋時，總價已超過豪宅線。由於央行的規定，並非以原始買預售屋的成交價來認定，而是以市價來認定，因此使民眾所能取得的房貸成數被大砍，從8成被砍到3成。

這也使得這些原本沒打算買「豪宅」的民眾，等到交屋時，卻發現自己購買的房子莫名其妙變成豪宅，被政府政策懲罰，即使賣屋，對民眾也不公平，因為民眾現在得花更高的價格再去買新屋才能換屋，甚至因現在手上的錢追不上最新的房價而無法換屋。

此外，央行的豪宅線是5、6年前訂定的，銀行業者認為，以這幾年房價飆漲的程度，現在這種總價的房屋，再對照權狀坪數只有50坪不到，室內坪數更只有30坪不到的坪數，根本不能算「豪宅」。

據指出，央行有感於民怨，目前最有可能的方式，是改由以民眾當初買預售屋時的買賣價格來認定，而非以交屋時候的市價來認定價格，來決定該民眾只能用3成，或是能得到豁免使用到8成的成數。但倘若採這種方式，屆時民眾能取得8成的基準，除了直接用最新的市價估價來給最高8成的成數之外，另一種可能方式，則是以當初買預售屋的價格，而非以交屋時的市價決定貸款成數。

