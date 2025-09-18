達邦蛋白大股東要求撤換董座 董事長劉郁芬提三點聲明反駁不實指控

達邦蛋白（6578）爆發經營權之爭，根據媒體報導，該公司董事會七席董事中，有五席董事（包含三席獨立董事）於11日聯名提出請求，依《公司法》第203條之1規定，要求撤換現任董事長劉郁芬。聯名董事同時強調，公司未來經營團隊將由大股東國歡集團領導。劉郁芬18日提出三點聲明，強調國歡所提為不實指控。

劉郁芬表示，首先，達邦蛋白自她本人創立後，新廠運轉三年在2004年即轉虧為盈，自此20餘年僅在新冠疫情期間呈現虧損，此外營運皆達獲利；且她早於2021年即前瞻性啟動CDMO業務，得使公司擺脫畜牧產業環境日益惡化困境，順利與國際大廠接軌。試問何來「營運績效不佳」之說？

其次，劉郁芬表示，國歡於2023年6月以私募方式進入達邦蛋白董事會，此前僅單純財務性投資，而其以國內市場為主，且未有工廠管理經驗的貿易商角色，對外銷逾八成達邦蛋白來說，幾未帶進助益，原期許的國內營收亦未見顯著成長，甚因其錯誤的定價策略，對公司利潤造成損害；此外，國歡所提名的五席董事（含三席獨立董事），自就任以來，逾60%僅透過視訊參與會議，更遑論實際進入廠房或參與經營。試問何來「協助經營」或「監督經營團隊績效」之說？

第三，劉郁芬並指出，達邦蛋白董事會共計三席董事、四席獨立董事，她本人僅占一席董事，因此本期藉由提高獨立董事比例，使公司決策更為獨立客觀，確保朝向符合全體股東利益的方向發展，且所有重大議案皆須進入董事會決議，何來本人「程序偏差之獨斷行為」之說？

劉郁芬表示，依上述三點，已顯示國歡所指皆為不實指控，其撤換她董事長職務之舉，完全欠缺正當合理性。劉郁芬因此鄭重聲明，創立並經營達邦蛋白25年之事實，歷歷在目，不容外界不實指控與抹黑；她並同時呼籲，對國歡以不合理手段企圖奪取經營權難容，獨立董事更不應被當作爭奪經營權的工具。