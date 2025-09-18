快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼連續第三個月調漲鋼價，後市銜接鋼鐵旺季。中鋼提供
中鋼連續第三個月調漲鋼價，後市銜接鋼鐵旺季。中鋼提供

中鋼（2002）18日召開10月及第4季盤價會議，如市場預期連續第3個月調高鋼價，大宗底材熱冷軋每公噸漲500元；另季盤的棒線與鋼板平盤，與螺絲、手工具、機械業休養生息。

中鋼表示，全球經營環境風險與機會並存，美國關稅政策不確定性趨緩，終端觀 望氣氛改善。9 月17日聯準會降息0.25%，並預期年底仍有降息的機會， 有助帶動大宗商品需求，IMF預估今年全球經濟成長率達3%。

台灣方面， 科技產品出口暢旺，汽車貨物稅補助擴大刺激消費，主計總處將今(2025) 年GDP成長率預測自3.1%上修至 4.45%。

鋼鐵市場部分，鐵礦砂價格突破每公噸105美元，冶金煤上漲至每公噸185~190 美元區間，煤鐵原物料行情走揚，有助支撐全球鋼價。

美國熱軋行情於每公噸900美元左右震盪；歐洲市場暑休後需求回溫，加上貿易防衛措施限制進口額度，當地熱軋出廠價呈現緩步上行。中國大陸93閱兵活動後，鋼廠逐步復產，短期供給壓力增加，寶鋼10月平板類產品以平盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤上漲每公噸10美元，國際鋼價整體呈現平穩或向上態勢。

中鋼指出，隨著隨時序進入第4季傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲，供需邁向再平 衡，整體鋼市呈現穩中求進格局。考量不同產業面臨的競爭環境各異，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，10月月盤及第4季季盤以平高盤開出，並持續依據下游客戶產業特性推動多元方案，提振接單動能、拓展市場契機。

