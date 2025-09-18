駿吉轉型攻記憶體和半導體設備 拚第4季起陸續出貨

快訊

中央社／ 台北18日電

工業槍釘大廠駿吉控股-KY新團隊入主後，積極布局記憶體半導體設備，駿吉控股董事長胡德立和台灣駿吉科技董事長陳志德表示，DDR4記憶體預計今年第4季出貨，半導體測試設備估2026年第1季出貨，投影曝光機和晶圓雷射切割機明年起陸續出貨。

駿吉控股今天舉行媒體交流會，胡德立表示，新團隊今年6月入主後，積極切入記憶體和半導體設備新事業，透過自有技術以「晶片導入設備」商業模式，掌握成熟製程的電子束、曝光機、晶圓雷射切割機等，並與美國精微超科技（Ultratech）前高階主管，合作開發新世代投影曝光機。

主導駿吉控股3家子公司台灣駿吉、上海駿吉及馬來西亞駿吉業務的陳志德表示，駿吉選定記憶體DDR4、DDR5白牌晶片並外包生產，帶動中國大陸封測廠在製程中，採用駿吉半導體測試設備。

陳志德表示，DDR4記憶體預計今年第4季出貨，半導體測試設備規劃2026年第1季出貨，投影曝光機和晶圓雷射切割機預計明年陸續出貨。

陳志德指出，駿吉記憶體產品可應用在中國大陸包括消費電子、工控、自動化及數位影像設備等領域。

記憶體 半導體

