快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

投資日本變更簡單 野村日本東證 ETF 今掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村日本東證ETF(009812)2025年9月18日掛牌上市，(野村投信/提供)
野村日本東證ETF(009812)2025年9月18日掛牌上市，(野村投信/提供)

野村投信表示，透過台日雙向ETF掛牌機制，將為投資人提供更便捷的跨境投資管道與多元化資產配置選項，不僅加速台灣資本市場邁向國際化的重要引擎，更實現台灣成為「亞洲資產管理中心」關鍵里程碑之一，有助於推動台灣資本市場國際化進程，並促進台日資本市場的深度交流。野村日本東證ETF(009812)的推出，展現野村投信在產品創新與國際合作上的積極作為，未來將持續開發具吸引力的投資產品，滿足投資人多元化的產品配置機會。這次台日跨境ETF雙向掛牌，開啟投資人台日直投通道，投資日本變得更簡單了，更棒的是，野村主動領跑，投資人即能一站卡位日股投資浪潮，領先布局。

野村投信持續掌握市場趨勢，站在趨勢浪頭前，攜手最大股東、日本ETF領導品牌「野村資產管理」，9月18日舉行台日跨境ETF雙掛牌揭牌儀式。現場貴賓雲集，包括金管會副主委陳彥良、證期局副局長高晶萍、台灣證交所董事長林修銘、東京證交所社長岩永守幸（Iwanaga Moriyuki）、日本野村資產管理資深執行董事鈴木伸雄（Suzuki Nobuo）、公益財團法人日本台灣交流協會臺北事務所副代表川合現（Kawai Gen）、野村投信副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）、總經理白曼德（Eddy Belmans）等等相關代表，一同共襄盛舉出席台灣證交所台日雙掛牌揭牌典禮，見證台日資本市場合作的重要里程碑，正式開啟跨境ETF雙向掛牌的歷史新篇章。

野村資產管理自1995年在日本推出首檔ETF以來，持續以NEXT FUNDS品牌提供多元投資機會。截至2025年8月底，野村ETF管理資產規模已突破40兆日圓，穩居亞洲最大ETF龍頭 。野村投信副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）表示，009812野村日本東證ETF今（18）日正式在台灣證交所掛牌上市，將引領台灣投資人參與日本股市相關企業，進一步促進台日市場互通，更標誌著台日資本市場合作邁入新里程碑。009812所連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數ETF （1306.JP）」，由日本ETF龍頭帶路，直達日股核心地帶，日本規模稱王、亞洲稱霸的ETF，在日本更被納入NISA標的，在日本當地被盛讚為｢日本國民ETF」。

與此同時，台灣科技產業在全球具高度影響力，深受日本投資人青睞，台日跨境新掛牌ETF「日本野村資產管理」亦有一檔新基金連結台股ETF - 00935野村臺灣創新科技50 ETF （00935） NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index ETF（日股代號： 412A），同步在9月18日於日本東京證交所掛牌上市，強強聯手，雙邊互掛，創下台日雙向跨境ETF掛牌新歷史。天津啟介（Keisuke Amatsu）表示，跨境掛牌代表投資人打開國際投資的新鑰匙，交易門檻低、成本透明，進出市場更順暢便利、工具更多元、投資人最直接、最實際的受惠，也為市場帶來更高的流動性與投資信心，既能分散風險，又能分享台日兩地資本市場紅利，此舉將有助於台日投資人更便捷地參與彼此市場。隨著9月18日台日ETF跨境雙向掛牌上路，投資人將能切身感受到跨境合作帶來的投資便利性，搭上台日投資直達車。

天津啟介（Keisuke Amatsu）指出，東證指數以東京證交所主板（Prime）市場為主，成分股覆蓋範圍極為完整，截至2025年8月東證指數涵蓋日本整體市價總額的95%以上，涵蓋超過1680家上市公司，產業多元，滿足日股投資人配置需求，亦可充分反映出日本的股票市場現況與成長性。東證指數採市值加權計算指數，亦是現行主流ETF主要的編制方式。加上東證指數ETF人氣高，是投資人用來參與日本股市整體趨勢的重要指標。009812野村日本東證ETF基金所連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數ETF （代碼 1306.JP）」規模超越26兆日圓(約5.3兆新台幣)，由於1306.JP規模夠大，在日本成交量及市占率皆第一名，顯見日本最大ETF發行商「野村」專業實力、領先群倫，近70年的投資經驗，歷經市場多空淬煉，投資實力經得起市場的考驗，獲得廣大投資人信賴，並納入NISA標的，投資日股效率高。009812搭上日股直達車，所連結的1306.JP 投資策略採取完全覆蓋法，投資標的遍及食、衣、住、行、育、樂，以及當前最夯的AI相關科技產業，近期東證指數反映日股強勁表現，並回應全球投資人對日本資本市場改革的高度關注。投資日股交給更懂日本的野村。天津啟介（Keisuke Amatsu）進一步表示，台、日股市近年表現亮眼，為兩地攜手合作創造了最佳時機。日本企業近年財務體質改善，治理改革見效，日圓走貶也強化出口優勢，讓日股成為國際資金追逐的焦點，跨境ETF掛牌因此格外受到期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日本

延伸閱讀

看好日股前景 台日跨境ETF雙掛牌 加速台灣資本市場邁向國際化

日本沖繩通過法案 拚2026年度起開徵旅遊住宿稅

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

文策院攜手日本東販，推原創臺漫小說IP進軍日本、泰國

相關新聞

0050定期定額績效比買整張差？財經雪倫：1張總想低點買、最後空手錯過

今天跟朋友吃飯，她跟我說開始定期定額買0050跟006208的時間點是在幫我處理公司事情的時候，期間都沒有停扣。 當時我們兩個人都有買0050，也都有買到最低價99原，她說：「現在帳上的0050因為分割差不多有20張」，我看了一下報酬約62%，很讚耶！ 她接著說：「定期定額將近兩年時間，她的帳上總資產已經累積到200萬。」 她老公跟她說：「要買就買單筆幹嘛定期定額，單筆獲利才會高！」

00918今除息0.52元…股息縮水不要緊？陳重銘：填息幸好夠給力

00918股利縮水，幸好填息給力！ 於今（18）日除息0.52元，昨（17）日收盤價為22.93元，除息參考價22.41元，今日最高上攻22.52元，填息比率21%，收益分配發放日10月15日。

Fed正式降息！00982B投資級債迎來資本利得契機

美國聯準會（Fed）今日凌晨宣布2025年首次降息，一如市場預期將基準利率調降一碼至4.00-4.25%區間，正式揭開新一輪降息循環序幕。儘管此決議大致符合市場共識，但從投票過程到會後聲明的細節中，不

00878先發、00919接棒、00961後進優勢…怎麼選？特色一次看

近期財經雪倫與財經專家股魚談到國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961），指出這三檔看似相近，但評估時可先回到各自的「特色」與「發行時間」。 整

當沖「3個月賠20萬」畢業了！網譏天才：改買0050

股市上上下下，短線操作難度非常高。台股17日大盤終場跌191.39點，消磨掉昨日逾7成漲點，報25,438.25點，連兩日回測5日線。一名網友在PTT自曝「當沖畢業」，稱近三個月虧損約20萬，引發版友熱議。有人譏「這行情還能賠真是天才」、也有人直勸「定期定額0050比較實在」。

00850、00918投資心法曝光！股迷分享6比4配置：長線存股布局

近期一名網友在社群平台分享心得，提到因聽信財經網紅預測股市高點放空，結果遇上行情一路上漲，40歲累積的1600萬元身家瞬間歸零。這起案例也讓他反思投資心態，並整理出股票賠錢的三大原因。 她指出，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。