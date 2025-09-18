快訊

百貨週慶！電商奇招逆襲家電「先買後付」再賺上萬回饋

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
百貨週慶開打，知名電商平台小蔡電器出奇招，推家電「先買後付」再賺上萬回饋。圖／業者提供
百貨週慶開打，知名電商平台小蔡電器出奇招，推家電「先買後付」再賺上萬回饋。圖／業者提供

百貨週年慶大戰開打，各大通路紛紛祭出流血折扣，電商平台也不甘示弱，出招反擊！知名家電零售平台「小蔡電器」瞄準年底換機潮與新居入厝的龐大商機，聯手新興支付「zingala銀角零卡」，祭出「免卡分期」搭配「多重回饋」的組合拳。

消費者不必擠破頭、不用等週年慶，在家動動手指就能無痛升級家電，最高還能賺到2萬元購物金，直接挑戰百貨實體通路。

小蔡電器表示，對許多家庭來說，動輒數萬元的冰箱、冷氣或洗衣機是一筆不小的開銷。此次電商推出的方案，核心亮點就是「先享受、後付款」。

消費者不再需要持有高額度信用卡，只需透過線上申辦「zingala銀角零卡」，即可將高單價的家電轉為彈性分期，大幅減輕一次性付款的壓力。

更吸引人的是層層疊加的優惠，小蔡電器這次祭出「三重優惠」搶客：首先，只要是「銀角零卡」新戶，首筆消費直接回饋5%；其次為不論新舊戶，全平台消費皆可以再賺4%購物金。

最殺的是，消費者只要在結帳時輸入優惠碼：「3c3c2509」，單筆消費滿1萬元就能現折500元，等於買萬元家電，結帳直接變9,500元，優惠非常有感，還能參加滿額抽獎活動。

除了立即性折扣，小蔡電器也針對不同消費族群設計「滿額回饋方案」， 針對日常添購或汰換單一品項的「超值生活方案」，累積消費滿1萬元送200元、滿3萬送600元，最高滿5萬元可獲1,000元購物金，讓小額採購也能聰明省。

另外，也針對新居、裝潢戶釋出大利多：若是準備裝潢新居或進行全戶家電大換血，則可選擇「全套家電方案」。累積消費滿13萬元就送3,500元、滿25萬元送7,500元，若採購金額達50萬元，更能一口氣抱回高達2萬元的購物金，回饋力度直逼百貨週慶。

小蔡電器表示，電商的優勢在於價格透明與便利性，此次結合彈性支付與多重回饋，就是要打破「買大家電只能等週年慶」的迷思。在萬物齊漲的時代，這波線上家電優惠戰，無疑為精打細算的消費者提供另一個高CP值的選擇。

