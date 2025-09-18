安捷航空採購AR3無人機 宜蘭設操作場盼讓飛手接受私人飛行執照訓練

安捷航空攜手歐洲AI無人機大廠TEKEVER，引進在烏克蘭戰爭立下戰功的AR3型無人機，共同發展有人機與無人機的協同作業，安捷航空表示，初步規畫採購3架AR3，並在宜蘭設置操作場進行訓練，盼讓國內中大型無人機操飛手都能接受PPL（Private Pilot License 私人飛行執照）的訓練。

AR3系列無人機的模組化設計，可依任務需求快速更換酬載，加裝合成孔徑雷達（SAR）、光電紅外線（EO/IR）與SIGINT電子偵蒐等多型感測器。另外，AR3採雙模式設計，採固定翼模式時，航時長達16小時，採垂直起降（VTOL）模式時，有靈活部署、高機動性的優勢，能在艦艇甲板或艱鉅地形安全起降，勝任海上監控、邊境防護、電子戰與多機協同任務。

安捷航空攜手歐洲AI無人機大廠TEKEVER，雙方今日在台北國際航太暨國防工業展覽會上，正式簽署合作協議，安捷將引進TEKEVER在烏克蘭戰爭立下戰功的AR3型無人機，共同發展有人機與無人機的協同作業（Manned-Unmanned Teaming, MUM-T）能力，打造更完備的情監偵解決方案。

此外，安捷航空說，也將憑藉深厚的飛航訓練專業，透過TEKEVER借鑒歐洲培育無人機飛手的成熟經驗，未來聚焦提供國內中大型無人機的操作訓練。

安捷航空董事長高健祐受訪時表示，歷經實戰驗證的AR3，在烏克蘭戰場累積逾萬小時飛行紀錄，協助部隊迅速識別並鎖定高價值目標；在美國參與特種作戰司令部（USSOCOM）演訓，於強烈電磁干擾環境下仍可維持穩定傳輸，展現AI輔助決策與資料鏈韌性，其作戰與實證經驗為後盾，將作為後續與安捷在台合作、著手任務規畫及技術落地的重要基礎，更不排除授權在台生產無人機。

高健祐說，這次與TEKEVER的重點合作項目之一，就是推動MUM-T在國內的發展及應用。蒼鷹計畫提供載人的固定翼航空器，能負責長程廣域掃描與態勢建立，無人機則可深入重點區域，進行長時間停留監控與精準識別，藉由空中平台的分工互補與AI輔助的情報回傳，形成全天候、零時差、全覆蓋的ISR能量，加快決策速度，提升任務成功率。

安捷航空航訓業務暨行銷處長洪筱榮指出，初步採購3架AR3無人機，並規畫架設在宜蘭，因為當地空域相對安靜，後續也會在宜蘭設置操作場進行訓練，並與宜蘭大學討論產學合作；歐美中大型無人飛手都接受嚴謹訓練，甚至部分要求無人機飛手要接受有人機的訓練。

洪筱榮說，台灣空域相對嚴謹，沒有接受訓練可能出現隔離不足等情況，因此希望將安捷有人機的概念帶入無人機，並讓訓練深根，畢竟未來台灣將採購4萬架無人機，相關法規將受到重視；AR3無人機已有逾10萬小時的驗證，具有豐富實戰經驗，除了軍事，也能應用在搜救上，或是掛上其他設備去延伸，像是國土測繪等。