iPhone 17 開賣前排隊潮已經出現 台灣大首位頭香出爐
蘋果iPhone 17系列及Air將在19日開賣，排隊潮已經出現，台灣大哥大宣布，iPhone 17 首賣會現場已有果粉提前到門市排隊。
台灣大表示，今年台灣大iPhone「頭香」位置，再度被同一位果粉拿下！工程師黃先生連續兩年來台灣大首賣會排隊，今年17日晚上六點就先來勘場，吃完晚餐就帶著帳篷、椅子進駐門市門口，並笑說，「去年排隊禮抽到的mo幣都換成露營裝備，剛好今天派上用場！」
雖然黃先生前陣子才因車禍受傷、膝蓋十字韌帶斷裂，但他笑說「就算受傷也要來，這是跟自己的約定。」今年迫不及待想升級到 iPhone 17 Pro，「三鏡頭全都是 4,800 萬畫素，前鏡頭還有 Center Stage。
台灣大指出，黃先生從高中開始就是台灣大的用戶，一轉眼已經超過十年，今年計畫申辦 1,399 元資費方案，搭配 iPhone 17 Pro 的新色「宇宙橙」512GB，更期待能抽到「F1 日本大獎賽尊榮朝聖之旅」。
台灣大指出，第二名果粉陳小姐，今天早上8點就到場排隊，她不只是忠實果粉，更是鐵打的富邦悍將粉，更超級喜歡Fubon Angels，常常進場看球，直誇富邦每次在大巨蛋舉辦的主題日內容都很精采。上個月還特地參加富邦悍將主題日，笑稱「看到自己最喜歡的總經理林之晨親自開球，真的超級興奮！」她更坦言，每年 iPhone 開賣，自己最期待的就是能親眼見到林之晨。
