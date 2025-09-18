高市府攜手螺絲公會 進軍北美最大螺絲扣件展

快訊

中央社／ 高雄18日電
高雄市經發局與經濟部國貿署、螺絲公會合作，率高雄扣件業者進軍北美最大螺絲扣件展，並設置「台灣扣件形象館」專區，圖為經發局長廖泰翔（左3）與業者合影。（高雄市經發局提供）中央社
高雄市經發局與經濟部國貿署、螺絲公會合作，率高雄扣件業者進軍北美最大螺絲扣件展，並設置「台灣扣件形象館」專區，圖為經發局長廖泰翔（左3）與業者合影。（高雄市經發局提供）中央社

為拓展台灣螺絲扣件產業全球布局，高雄市經發局與經濟部國貿署、螺絲公會合作，率高雄扣件業者進軍北美最大螺絲扣件展，並設置「台灣扣件形象館」專區，主打「高雄精品」。

經發局今天新聞稿表示，此次參展以「高雄精品Kaohsiung Excellence」為主打特色，展現台灣金屬扣件製造的專業水準與傑出品質，向國際推廣來自高雄的優質扣件產品。

美國扣件經銷商協會（NFDA）理事長史密斯（EdSmith）在開幕活動上表示，台灣扣件業者是美國成功道路上不可或缺的夥伴，台灣的扣件產品具高度國際競爭力，產品多元且質量能一致，在高附加價值的高科技產品及特殊品佔有一定優勢。

經發局長廖泰翔表示，高雄岡山是台灣最重要的「螺絲窟」產業聚落，從原料供應、製造加工到應用端，形成了堅實的產業基礎。2025年上半年扣件產業全國營業收入金額約新台幣862億元，而高雄市營業收入金額約451億元，占比超過5成。

廖泰翔說，台灣的扣件產業以出口為導向，2025年上半年全台扣件出口逾21億美元（約新台幣632億元），北美（美、加、墨等國）是台灣扣件出口最大市場，共占比超過5成，其中銷往北美的扣件又有近9成銷往美國，金額超過9億美元，比其他前10大出口夥伴加總還高。

螺絲公會理事長蔡永裕表示，台灣螺絲產業高度依賴外銷，美國市場占台灣出口約45%，但今年面臨美國鋼鋁關稅加徵50%及台幣大幅升值等雙重衝擊，經營壓力也提升。希望此次參展能讓台灣製造商的高品質在國際持續嶄露頭角，走出關稅和匯率逆風，強化台灣螺絲產業在全球市場的競爭力。

蔡永裕說，受關稅影響，可預見未來中國可能將產品傾銷至美國以外的國際市場，造成國際市場秩序混亂，且現階段台灣各項產品輸美比例高達4至5成，正是搶攻美國市場最佳時機。

