快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

新莊副都心新案登場 《春城麗都》打造 Live-Work 新模式

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
御上廣告總經理仇達功指出，近期金管會、央行陸續釋出貸款鬆綁措施，加上目前經濟基本面不錯，股市表現佳，確實為房市帶來信心。圖／業者提供
御上廣告總經理仇達功指出，近期金管會、央行陸續釋出貸款鬆綁措施，加上目前經濟基本面不錯，股市表現佳，確實為房市帶來信心。圖／業者提供

新莊副都心添新案，「春城麗都」928檔期正式推出，個案分為事務所、住宅產品，訴求Live-Work新生活型態。

事務所規畫21~25坪，住宅規畫31～45坪，開價每坪76~96萬元，鎖定置產換屋族。

負責銷售的御上廣告總經理仇達功指出，近期金管會、央行陸續釋出貸款鬆綁措施，加上目前經濟基本面不錯，股市表現佳，確實為房市帶來信心。

仇達功指出， 個案為廣春成建設歷經多年籌備，基地於新莊副都心核心地段，臨中原路、中平國中校園首排，面積達1029坪，預計興建樓高24層，近百米高SC鋼骨地標建築。

立面為Art Deco風格，以垂直線條與金屬格柵，搭配石材外牆與雙正面造型，打造城市中獨具辨識度的視覺地標。

仇達功表示，春城麗都以「一棟樓就是一座城」為核心理念，垂直整合Live-Work機能，公共空間涵蓋七米挑高迎賓大廳、精品信箱區、共享商務中心、會議空間、健身中心、KTV娛樂室與兒童遊戲區等，導入飯店式服務與管理系統，全面支援職、住、生活複合式的使用需求。

社區中庭以封閉式迴遊庭園設計，種植楓香、櫻花、茄苳、流蘇等季節樹種，形成四季有色、層次豐富的生態綠境，頂樓更設有玻璃景觀空中LOUNGE，作為城市上空的第二客廳。

仇達功表示，Live-Work並非趨勢語彙，而是回應全球都會生活變遷的建築答案。未來建築不只是居所，更是完整的生活系統。廣春成建設不只建造一棟樓，更提出一種對城市未來的想像與建言。

新莊副都心

延伸閱讀

竹縣百貨推公益 捐贈物資助勵馨家庭

宜蘭縣府新增原住民行政處 裁撤樹藝景觀所併入農業處林務科

【一劍浣春秋】最美女主播不玩了⋯想和女優說再見很難嗎？

【一劍浣春秋】網路論壇閒話多 來台灣旅遊的她不開心！

相關新聞

航太國防展登場 黃志芳：地緣政治無人機、船軍工產業成新興產業

外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」，董事長黃志芳18日開幕典...

炒房還是被限貸？「網紅老爸」6128萬豪宅夢碎 1原因不能想貸就貸

粉絲超過80萬的YouTuber「網紅老爸」近期因賣豪宅消息掀起話題。4年前，他豪氣砸下6128萬元買新店豪宅，原以為能順利貸款七成，如今卻因央行限貸令出現落差，實際貸款成數僅剩三成。無力負擔下，他決

百貨週慶！電商奇招逆襲家電「先買後付」再賺上萬回饋

百貨週年慶大戰開打，各大通路紛紛祭出流血折扣，電商平台也不甘示弱，出招反擊！知名家電零售平台「小蔡電器」瞄準年底換機潮與...

安捷航空採購AR3無人機 宜蘭設操作場盼讓飛手接受私人飛行執照訓練

安捷航空攜手歐洲AI無人機大廠TEKEVER，引進在烏克蘭戰爭立下戰功的AR3型無人機，共同發展有人機與無人機的協同作業...

iPhone 17 開賣前排隊潮已經出現 台灣大首位頭香出爐

蘋果iPhone 17系列及Air將在19日開賣，排隊潮已經出現，台灣大哥大宣布，iPhone 17 首賣會現場已有果粉...

新莊副都心新案登場 《春城麗都》打造 Live-Work 新模式

新莊副都心添新案，「春城麗都」928檔期正式推出，個案分為事務所、住宅產品，訴求Live-Work新生活型態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。