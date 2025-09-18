雙北4都更案創新高 從6字頭身價變一坪100萬元以上

近期房市多項限制調整，都更危老開發也被討論是否應排除房貸管控以外，住展雜誌彙整實價揭露資訊，在與同樣是都更危老案比較下，今年雙北市新推出的都更危老案，共計4案單價創下區域新高。

台北市為萬華區的「橡樹貴麗」、文山區的「怡富景絵」，單價分別為122.2萬元與118.9萬元；新北市是中和區的「漢皇方圓」和新店區的「友座明明德」，單價各是122.2萬元、105.1萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，在素地稀缺、寸土寸金的台北市推動都更危老案已屬常態，要是坐落區域機能佳的地帶，價格走高也是情理之中。

以台北市兩高價改建案來說，「橡樹貴麗」、「怡富景絵」均位熱鬧商圈，前者是西門町一帶，後者鄰景美夜市，皆擁捷運便利性，甚且規劃主流小宅，來到高單價交易的坪數乃21坪與19坪，有利單價拉升。而「怡富景絵」另有低首付行銷方式，輔以代銷業者與房仲結合的客戶名單，衰敗的大環境下在半年內圓滿結案，又添危老佳話。

新北市不少熱門重劃區的新案價值勝於舊市區的老屋重建，但如果舊市區地段宜居性強，進而在開發推案展望正向，也會引起都更危老推動的興趣，此次新北市兩案都有市區捷運站生活圈優點，加上「漢皇方圓」鄰四號公園加持，「友座明明德」周邊亦有裕隆城話題，圈粉在地人買單，內行看門道的買盤特性印證建商進場信心其來有自。

值得注意的是，上述4案所在的台北市西門町、景美夜市區域與新北市永安市場、七張兩捷運站生活圈老舊住宅單價都約在6字頭，重建後可達百萬元水準，都更價值翻倍，且如今清淡市況仍有價量表現，地主戶、建商共享雙贏局面。