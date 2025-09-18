觀光署攜手旅宿業打造資安防護網 守護住客個資安全

在數位化浪潮下，資安議題已成全球焦點，觀光署為協助業者提升資安防護量能與知能，委由中華民國觀光旅館商業同業公會承辦的「114年旅宿業個人資料安全維護研習班暨工作坊」，自6月初起陸續舉辦六場，並於9月18日順利圓滿落幕。系列課程吸引來自各地近800名旅宿業從業人員參與，展現產業對資訊安全與個資保護的高度重視。

本次課程以「研習班＋工作坊」雙軌並行，除解析最新個資保護法規與資安政策外，特別針對行政人員規劃案例剖析與分組實作，模擬資安事件通報與應變流程，讓學員在實境情境中學習，全面提升即時處理能力。

課程內容涵蓋個資保護法規解讀、資安趨勢觀察、防詐手法解析及飯店自主管理制度建置等主題。透過專業講師授課與互動演練，協助業者清楚掌握導入資安防護措施的方法，並逐步建立正確的資安文化。許多業者反映，此次培訓能直接應用於日常作業，對飯店資安防護之強化與提高員工警覺性均有顯著助益。

觀光署表示，旅宿業服務對象涵蓋大量國內外旅客，個資規模龐大，若資安防護稍有漏洞，恐造成嚴重損害。本次研習班不僅強化了從業人員的專業知識，也藉由實務演練提升實際操作能力，協助業者有效降低資安事件風險。觀光署未來亦將持續辦理以深化資安教育與訓練，協助旅宿業者建立完善的資安管理制度，在確保旅客個資安全的同時，展現更專業、更永續的服務品質，共同營造安心、值得信賴的旅宿環境。