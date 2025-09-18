台北國際連鎖加盟秋季展19日登場 1111創業加盟網推「AI創業小精靈」

2025台北國際連鎖加盟秋季展將於9月19日登場。1111人力銀行調查全民創業意願及現況調查，高達81%想創業，比率創5年最高。創業型態部分，調查發現仍以57%實體店面為主，並以小吃、咖啡茶飲及早午餐最夯 ，另外微電商也大行其道。

1111人力銀行指出，2025台北國際連鎖加盟秋季展網羅150個品牌、450格展位，涵蓋餐飲、零售、服務及科技等多元領域，為想創業者提供入門機會。台灣連鎖加盟促進協會預估，展覽有望促成約1,500家新店鋪開設，創造超過7,500個就業機會，並帶動22.5億元的產業商機。

1111人力銀行調查，高達8成1的受訪者對於創業一事興致勃勃，其中63%有意願但還沒行動，17.8%已經創業。民眾最擔心遇到的創業狀況：5成以上的人擔心周轉不靈/陷入錢坑，以及每月店租壓力、大環境不佳/影響消費意願、物料上漲/成本墊高。

至於創業型態部分，調查發現仍以實體店面為主(57.1%），其次是網路銷售(34.2%）與自由接案（31.4%）。在創業類型中，門檻相對低的特色小吃、咖啡茶飲、早午餐、餐廳美食排行前四名創業選項，而微電商穩居第5，顯示電商平台與社群媒體成熟，大大降低創業門檻。

整體來看，全民創業風潮持續升溫。不過值得注意的是，與2023年相比，今年「無意願創業」的比率大幅下降1成僅有4.1%，顯示幾乎所有人都曾考慮過創業，也反映台灣職場低薪、缺乏保障的現況，讓創業成為更多人規劃未來或斜槓增加收入的選項之一。

1111人力銀行為了幫助創業者釐清各種大小疑問，提高成功率，1111創業加盟即日起推出「AI創業小精靈」，以人工智慧技術結合專業加盟資料庫，提供即時、精準且貼心的創業諮詢，全天候24小時即問即答。使用者只要輸入條件，例如「餐飲加盟」、「預算50萬」、「台中展店」，AI會自動合併條件並提供精準建議；另外，還具有多國語言對話功能，非本國人也可以線上溝通無障礙，不論是中文、英文、越南文或其他語言提問，AI都能以對應語言回覆。