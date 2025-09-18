快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

台北國際連鎖加盟秋季展19日登場 1111創業加盟網推「AI創業小精靈」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行調查發現，國人創業仍以57%實體店面為主，並以小吃、咖啡茶飲及早午餐最夯 ，微電商也大行其道。圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行調查發現，國人創業仍以57%實體店面為主，並以小吃、咖啡茶飲及早午餐最夯 ，微電商也大行其道。圖／1111人力銀行提供

2025台北國際連鎖加盟秋季展將於9月19日登場。1111人力銀行調查全民創業意願及現況調查，高達81%想創業，比率創5年最高。創業型態部分，調查發現仍以57%實體店面為主，並以小吃、咖啡茶飲及早午餐最夯 ，另外微電商也大行其道。

1111人力銀行指出，2025台北國際連鎖加盟秋季展網羅150個品牌、450格展位，涵蓋餐飲、零售、服務及科技等多元領域，為想創業者提供入門機會。台灣連鎖加盟促進協會預估，展覽有望促成約1,500家新店鋪開設，創造超過7,500個就業機會，並帶動22.5億元的產業商機。

1111人力銀行調查，高達8成1的受訪者對於創業一事興致勃勃，其中63%有意願但還沒行動，17.8%已經創業。民眾最擔心遇到的創業狀況：5成以上的人擔心周轉不靈/陷入錢坑，以及每月店租壓力、大環境不佳/影響消費意願、物料上漲/成本墊高。

至於創業型態部分，調查發現仍以實體店面為主(57.1%），其次是網路銷售(34.2%）與自由接案（31.4%）。在創業類型中，門檻相對低的特色小吃、咖啡茶飲、早午餐、餐廳美食排行前四名創業選項，而微電商穩居第5，顯示電商平台與社群媒體成熟，大大降低創業門檻。

整體來看，全民創業風潮持續升溫。不過值得注意的是，與2023年相比，今年「無意願創業」的比率大幅下降1成僅有4.1%，顯示幾乎所有人都曾考慮過創業，也反映台灣職場低薪、缺乏保障的現況，讓創業成為更多人規劃未來或斜槓增加收入的選項之一。

1111人力銀行為了幫助創業者釐清各種大小疑問，提高成功率，1111創業加盟即日起推出「AI創業小精靈」，以人工智慧技術結合專業加盟資料庫，提供即時、精準且貼心的創業諮詢，全天候24小時即問即答。使用者只要輸入條件，例如「餐飲加盟」、「預算50萬」、「台中展店」，AI會自動合併條件並提供精準建議；另外，還具有多國語言對話功能，非本國人也可以線上溝通無障礙，不論是中文、英文、越南文或其他語言提問，AI都能以對應語言回覆。

創業 人力銀行

延伸閱讀

人氣奶油捲限購12顆！ Threads高詢問「村華麵包店」插旗宜蘭試營運　肉桂捲、米胖、大法國必吃 還有咖啡可搭

響應「國際咖啡日」！7-ELEVEN限時6天「CITY CAFE／CITY PRIMA指定美式、拿鐵」同品項買2送2

還記得 IS COFFEE 伊是咖啡嗎？曾與星巴克各據山頭

淡季搶商機...礁溪飯店早午餐和牛、鱈場蟹吃到飽 這家抽總統套房

相關新聞

航太國防展登場 黃志芳：地緣政治無人機、船軍工產業成新興產業

外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」，董事長黃志芳18日開幕典...

炒房還是被限貸？「網紅老爸」6128萬豪宅夢碎 1原因不能想貸就貸

粉絲超過80萬的YouTuber「網紅老爸」近期因賣豪宅消息掀起話題。4年前，他豪氣砸下6128萬元買新店豪宅，原以為能順利貸款七成，如今卻因央行限貸令出現落差，實際貸款成數僅剩三成。無力負擔下，他決

雙北4都更案創新高 從6字頭身價變一坪100萬元以上

近期房市多項限制調整，都更危老開發也被討論是否應排除房貸管控以外，住展雜誌彙整實價揭露資訊，在與同樣是都更危老案比較下，...

台北國際連鎖加盟秋季展19日登場 1111創業加盟網推「AI創業小精靈」

2025台北國際連鎖加盟秋季展將於9月19日登場。1111人力銀行調查全民創業意願及現況調查，高達81%想創業，比率創5...

水龍頭開了…水不夠？台中房市「回春」 首購、首換族曝：要靠爸爸

「水龍頭開了！」近期新青安房貸放寬、換屋族期限放寬到18個月，建商觀察，近期預售新案已吸引首購、首換族青睬，周來客數破3...

高雄三民區交易量超車楠梓 信義房屋專家：擁「這些機能」吸自住客

高雄市地政局統計顯示，114年第2季三民區建物買賣移轉登記量達1,524棟，為近幾季首度超車楠梓區，成為全市交易量最高的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。