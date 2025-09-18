快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

foodpanda 攜手美福食集搶攻高端生鮮外送領域 平均客單價破千元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

德商foodpanda宣布與「超市界愛馬仕」美福集團旗下美福食集強強聯手，正式插旗高端生鮮外送領域。以進口精品生鮮食材為主的美福食集，自今年7月加入外送戰場，攜手foodpanda以三大戰略突破生鮮零售的地域限制，並藉由 foodpanda 超過10億筆訂單觸及更多年輕族群，上線至今平均訂單金額突破平台均值兩倍，顯示精品生鮮商機潛力大。

根據經濟部統計，台灣超市經濟規模在2024年達2,597億元，進口美國牛肉平均單價是世界第一，顯示台灣在精品生鮮的商機潛力無窮。美福集團長年深耕進口肉品生鮮市場，2011年在台北內湖開設首家以肉品為核心的精品超市「美福食集」，後續看準高鐵帶動的人流紅利，南下進軍台中烏日商圈，展現從批發到零售全方位整合的企圖心。

隨著消費者行為轉向「少量高頻、即買即享」，美福攜手foodpanda 加速推進即時零售，將精品肉品從實體門市延伸到線上場景。除了台北、台中門市率先提供小時級配送，開啟全台24小時快速出貨的便利，當日鮮切的秤重肉品同步上架，價格與線下門市一致，突破地域限制，讓高檔食材更貼近消費者日常。

foodpanda也根據數據，提供三大戰略，包括貼近新消費模式，線上零售消費型態改變，美福透過foodpanda訂單數據建議，挑選較適合小資族群的200克 - 500克中小型包裝商品上架，推動品牌擴大消費情境；拓展配送範圍，透過foodpanda運輸網絡，在台北、台中門市提供小時級配送，全台消費者亦可透過foodpanda訂購， 美福提供24小時快速出貨，滿足消費者臨時備餐需求；以及頂級鮮切無時差，過去若想購買高品質鮮切肉品，只能到門市親自挑選、秤重購買，對消費者有諸多受限。如今美福將商品秤重後同步上架 foodpanda，讓習慣線上採購的消費者享有線下同價，享受零時差服務。

foodpanda統計，7月合作上線後，美福食集在foodpanda的平均客單價破千元，超越平台在生鮮雜貨類別客單價近兩倍，顯示消費者對精品食材展現強大購買力。消費高峰落在平日下班後與週末，呈現「即時備餐」與「聚餐團圓」的雙核心需求。

消費 商品

延伸閱讀

Uber Eats造10億趟次外送里程碑 用多樣化黏住客群！看好生鮮及會員商機再戰10年

外送飲料別「去冰」！營養師揭中毒風險：2類飲品更要小心

板橋高中開放訂購外食一年 學生回流校園食堂主因：便宜

foodpanda響應交通安全月外送安全率達99.99% 首公開「ALERT」五階段體系 政府與業者攜手守護道路

相關新聞

航太國防展登場 黃志芳：地緣政治無人機、船軍工產業成新興產業

外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」，董事長黃志芳18日開幕典...

炒房還是被限貸？「網紅老爸」6128萬豪宅夢碎 1原因不能想貸就貸

粉絲超過80萬的YouTuber「網紅老爸」近期因賣豪宅消息掀起話題。4年前，他豪氣砸下6128萬元買新店豪宅，原以為能順利貸款七成，如今卻因央行限貸令出現落差，實際貸款成數僅剩三成。無力負擔下，他決

雙北4都更案創新高 從6字頭身價變一坪100萬元以上

近期房市多項限制調整，都更危老開發也被討論是否應排除房貸管控以外，住展雜誌彙整實價揭露資訊，在與同樣是都更危老案比較下，...

台北國際連鎖加盟秋季展19日登場 1111創業加盟網推「AI創業小精靈」

2025台北國際連鎖加盟秋季展將於9月19日登場。1111人力銀行調查全民創業意願及現況調查，高達81%想創業，比率創5...

水龍頭開了…水不夠？台中房市「回春」 首購、首換族曝：要靠爸爸

「水龍頭開了！」近期新青安房貸放寬、換屋族期限放寬到18個月，建商觀察，近期預售新案已吸引首購、首換族青睬，周來客數破3...

高雄三民區交易量超車楠梓 信義房屋專家：擁「這些機能」吸自住客

高雄市地政局統計顯示，114年第2季三民區建物買賣移轉登記量達1,524棟，為近幾季首度超車楠梓區，成為全市交易量最高的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。