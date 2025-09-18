foodpanda 攜手美福食集搶攻高端生鮮外送領域 平均客單價破千元

德商foodpanda宣布與「超市界愛馬仕」美福集團旗下美福食集強強聯手，正式插旗高端生鮮外送領域。以進口精品生鮮食材為主的美福食集，自今年7月加入外送戰場，攜手foodpanda以三大戰略突破生鮮零售的地域限制，並藉由 foodpanda 超過10億筆訂單觸及更多年輕族群，上線至今平均訂單金額突破平台均值兩倍，顯示精品生鮮商機潛力大。

根據經濟部統計，台灣超市經濟規模在2024年達2,597億元，進口美國牛肉平均單價是世界第一，顯示台灣在精品生鮮的商機潛力無窮。美福集團長年深耕進口肉品生鮮市場，2011年在台北內湖開設首家以肉品為核心的精品超市「美福食集」，後續看準高鐵帶動的人流紅利，南下進軍台中烏日商圈，展現從批發到零售全方位整合的企圖心。

隨著消費者行為轉向「少量高頻、即買即享」，美福攜手foodpanda 加速推進即時零售，將精品肉品從實體門市延伸到線上場景。除了台北、台中門市率先提供小時級配送，開啟全台24小時快速出貨的便利，當日鮮切的秤重肉品同步上架，價格與線下門市一致，突破地域限制，讓高檔食材更貼近消費者日常。

foodpanda也根據數據，提供三大戰略，包括貼近新消費模式，線上零售消費型態改變，美福透過foodpanda訂單數據建議，挑選較適合小資族群的200克 - 500克中小型包裝商品上架，推動品牌擴大消費情境；拓展配送範圍，透過foodpanda運輸網絡，在台北、台中門市提供小時級配送，全台消費者亦可透過foodpanda訂購， 美福提供24小時快速出貨，滿足消費者臨時備餐需求；以及頂級鮮切無時差，過去若想購買高品質鮮切肉品，只能到門市親自挑選、秤重購買，對消費者有諸多受限。如今美福將商品秤重後同步上架 foodpanda，讓習慣線上採購的消費者享有線下同價，享受零時差服務。

foodpanda統計，7月合作上線後，美福食集在foodpanda的平均客單價破千元，超越平台在生鮮雜貨類別客單價近兩倍，顯示消費者對精品食材展現強大購買力。消費高峰落在平日下班後與週末，呈現「即時備餐」與「聚餐團圓」的雙核心需求。