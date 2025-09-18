水龍頭開了…水不夠？台中房市「回春」 首購、首換族曝：要靠爸爸
「水龍頭開了！」近期新青安房貸放寬、換屋族期限放寬到18個月，建商觀察，近期預售新案已吸引首購、首換族青睬，周來客數破30組，買氣大增，也有已購客透露，台中房價高，頭期款約需300萬元，甚至更高，「爸爸有幫忙」。
台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，新青安房貸放寬後，「水龍頭開了，但水能流下來多少？仍是未知數」，近期能夠逆勢熱銷的建案，除了品牌建商外，不少台中海線等區域的打出讓利策略的新建案也大受歡迎，「讓利有感，剛需就會出現。」
台中建商由鉅建設表示，他們近日在中國醫藥大學BOT特區附近推出新案，在新青安房貸放寬後，原本還在觀望也來賞屋，周來客數逾30組，多為首購、首換、30歲至45歲年輕客層；自營商約占20%，科技業、醫師和約占15%至17%。
台中海線也有多個首購新建案，打出低於當地市場均價的讓利策略，也有的開門2小時，就來了3組客人，案場人員笑稱「破了之前1周來客量」，更有建商將中秋檔期提前迎客，光一個早上就來客4組，接待包廂全滿，看房民眾表示，衝著「甜甜價」來的。
