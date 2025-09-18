快訊

航太國防展登場 黃志芳：地緣政治無人機、船軍工產業成新興產業

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」18日舉行開募典禮。記者黃淑惠攝
外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」18日舉行開募典禮。記者黃淑惠攝

外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」，董事長黃志芳18日開幕典禮時分析，這次展出非常熱絡，僅次於台北國際電腦展，可見地緣政治已經讓全球都開始重視軍工這個新興產業，德國政府正在推動大規模的軍事預算增加，對於國內廠商來說都是全新商機。

9月18日至20日在台北南港展覽館舉行TADTE及「台灣國際無人機暨無人載具展」，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，較上屆成長逾49%， 本屆展會規模再創歷史新高，吸引的廠商及全球重視度都是前所未有。

黃志芳指出，這場亞太地區關鍵的國防航太交流盛會，將透過國際論壇、產品發表、採購洽談與無人載具實測等活動，成為全球產業鏈的焦點舞台；本屆展會吸引來自美國、德國、法國、日本、韓國等15國參展商齊聚，展現國際航太與國防產業的高度參與；捷克館、美國館、德國館與波蘭館將以國家館形式亮相，聚焦先進防衛系統、無人載具應用與航太關鍵技術。

其中，美國館匯聚全球前四大軍事承包商Lockheed Martin、RTX，並有GE Aerospace、Shield AI、DTC 等指標企業，展出航電設備、精密武器、AI 無人載具與後勤裝備等，展現美國在國防航太的最新研發成果。

黃志芳分析，台北電腦展因為AI需求發光發熱，這次的軍工產業也因為2022年俄烏戰爭爆發後，無人機、無人船在戰爭中扮演關鍵作戰角色，改寫戰爭新樣貌，使得全球都需要拉高全新配備，使得這次展覽非常熱絡。

尤其，台灣國際政治處境特殊，在軍事裝備採購上，常面臨國際地緣政治壓力，因此，提高國防自主韌性、確保國家安全，掌握國防自製能力成為產業政策方向之一。

本屆展會不僅是台灣唯一的國防航太產業專業平台，更在日益緊張的國際局勢下，成為展現台灣國防自主實力、串接全球韌性供應鏈的戰略焦點；從國造艦艇、監偵無人機到衛星關鍵元件，展會完整呈現了「政策、產業及應用」三位一體的國防科技佈局。

今年規模大幅躍升，匯聚來自14國逾400家廠商，使用超過1,400個攤位，全面展示台灣在國防、航太、太空到無人載具的尖端技術與完整產業鏈。

本屆展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦「先進國防」、「永續飛行」、「韌性供應鏈」與「無人未來」四大全球關鍵趨勢，勾勒未來科技發展藍圖。

本次軍工展吸引美國館匯聚全球前四大軍事承包商Lockheed Martin、RTX，並有GE Aerospace、Shield AI、DTC 等指標企業。記者黃淑惠攝
本次軍工展吸引美國館匯聚全球前四大軍事承包商Lockheed Martin、RTX，並有GE Aerospace、Shield AI、DTC 等指標企業。記者黃淑惠攝
外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」開募。記者黃淑惠攝
外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」開募。記者黃淑惠攝

航太 無人機

