炒房還是被限貸？「網紅老爸」6128萬豪宅夢碎 1原因不能想貸就貸

粉絲超過80萬的YouTuber「網紅老爸」近期因賣豪宅消息掀起話題。4年前，他豪氣砸下6128萬元買新店豪宅，原以為能順利貸款七成，如今卻因央行限貸令出現落差，實際貸款成數僅剩三成。無力負擔下，他決定脫手賣屋，卻引來網友一片酸言：「買得起不代表養得起」、「豪宅不是一般住宅」，也讓外界重新關注常被忽略的豪宅限貸政策，為什麼花大錢買豪宅，貸款難度更高呢？





粉絲超過80萬的網紅「老爸」，最近成了輿論主角，這回不是靠影片內容，而是因為一則賣豪宅的貼文。4年前，他斥資6128萬元買下位在新北市新店區的豪宅，卻因貸款與現實落差，準備脫手，並預估可獲利900萬；消息一出，立刻引發討論，許多網友酸說「網紅才是最大投資風險」「炒房元兇」，還有人直白回應「你以為豪宅貸款能跟一般房子一樣嗎？」

網紅老爸隨後自拍影片描述，受到央行信用管制衝擊，貸款成數瞬間縮水，必須自行補上四成、約2500萬元的現金才能交屋，因此選擇賣屋出場。

或許你我買不起豪宅，但這個插曲，正好開啟一個被忽略的話題：豪宅限貸令。央行在2012年、2021年以及去年的信用管制，都有對豪宅的限貸措施，雖然市場氣氛多次冷熱交替，但規範始終沒有退場。

從2012年到2025年，豪宅限貸令一路緊縮

時間回到2012年，台北房市正火熱。「帝寶」、「信義聯勤」等豪宅當時每坪單價衝破百萬元，成交金額直逼上億元。央行為了抑制資金過度湧向不動產，出手祭出「選擇性信用管制措施」，其中最矚目的就是「豪宅限貸令」，針對總價超過一定金額的住宅降低貸款成數，並且對持有多戶房貸者設定更嚴格的限制，例如貸款成數進一步下修，且不得適用寬限期。

央行在2021年的第四波信用管制，再度收緊豪宅貸款，已持有2戶以下者購買豪宅的貸款成數降至四成，同樣沒有寬限期。至於去年第七波信用管制，市場普遍解讀為「打房利刃」，針對高價住宅及投資性購屋者全面收緊貸款，部分情況下豪宅貸款成數甚至僅剩三成，還是無寬限期。

簡單來說，在台北市購買7000萬元以上、新北市6000萬元以上、其他地區4000萬元以上的住宅，必須準備大筆自備款，且多數情況下要立即開始還本金。

雖然坊間一度傳出政策可能鬆綁，但截至2025年，豪宅限貸令依舊是央行應對房市政策的重要工具。對投資客而言，豪宅早就不是輕鬆「槓桿翻倍」的商品，對想圓夢的購屋族來說，難度自然更高。

回到這次的網紅老爸賣豪宅事件，原先以為，豪宅也能跟一般住宅一樣貸到七、八成，結果卡在限貸令，實際貸款額度有限，資金壓力倍增。當初的「買得起」，到頭來變成「養不起」，最後只能無奈拋售，畢竟豪宅並非一般住宅，銀行審核更嚴格，政策限制更重。

豪宅市場好冷，破億元成交量遞減

而且這幾年，豪宅市場的確降溫了。以台北市為例，根據實價登錄統計，2025年第一季總價7000萬元以上豪宅的成交量明顯下滑，與去年同期相比減幅達五至七成，平均單價則回落到每坪約127萬元，呈現年減。

「破億元豪宅」的市場同樣趨冷，今年上半年台北市僅成交約十戶，過去在房市熱潮中這樣的數字可能只是一季的水準，如今卻成為半年總量，冷卻程度可見一斑。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，北市近期少有高價豪宅再創新高價，主要原因有二，一是北市蛋黃核心地段新案推案量有限，且興建頂級豪宅的開發商多無急售壓力，使此類創高價交易近年日趨保守；二是市場大環境受政策影響甚鉅，前有《平均地權條例》修法限制私法人購置住宅，後有央行限貸等因素，豪宅單價難以續創新高。

豪宅限貸不鬆綁，資金難回流

第一建經研究中心副理張菱育分析，高資產族雖然受限貸令影響較小，但現階段房市觀望氣氛濃厚，加上美國對台灣課徵20%對等關稅，外部環境增添不確定性，使得高資產族態度更加審慎，對進場時機與價格空間均轉趨保守。

事實上，許多專家都認為，央行至今仍維持謹慎態度，主要原因在於豪宅市場雖小，卻是資金流動的重要風向指標，一旦全面放寬，可能讓資金重新湧入高價住宅，增加金融體系風險，即便限貸令讓豪宅市場「冷冷的」，卻也是防止房市過熱的一道防線。

網紅老爸賣豪宅的故事，某種程度像是一齣現實版的「財務警世劇」，當初的豪情壯志，最後被現實政策打臉，更何況，台灣豪宅市場買氣急凍，對想進場的人來說，或許最該做的不是幻想高額貸款，更該先自問，有沒有能力長期扛住豪宅的現金流。

