關稅效應資金重聚北市 萬大線打通植物園生活圈任督二脈

美國對台20%對等關稅效應擴散，專家指出，通膨預期升高，資金正加速尋找具保值特性標的。相較股匯市波動，房地產因兼具穩定與實體價值，仍是高資產族群的核心配置。信義代銷表示，具有核心地段、捷運建設、產品稀缺的純住宅最受北市客戶青睞，隨著捷運萬大線預計2027年下半年通車，北市植物園生活圈已成置產布局的新焦點。

萬大線第一期預計2027年下半年正式通車，串聯中和、永和、萬華、中正區，成為台北最關鍵的軌道路網之一。其中，植物園站與中正紀念堂僅一站之隔，可快速轉接捷運紅線及綠線，結合百年綠肺「台北植物園」與政經文化核心地位，區域未來發展可期。

信義代銷強調：「捷運動能是北市房地產的強力支撐，尤其在地段稀缺的中正區，更凸顯其置產首選的地位。」萬大線效應將帶動周邊房價穩健，尤其新案供給有限，更顯珍稀。

除了交通利多，為老都更政策推動也持續加溫，內政部實價登錄顯示，中正區2025年第一季成交件數中，30年以上老屋占比逾五成，反映出市場對都更、危老題材的高度期待。加上「中正萬華復興計畫」推進，包括公辦都更、南機場整宅改建、產業轉型與軌道建設等題材，帶來明顯政策利多。

信義代銷表示：政策題材加上捷運利多，讓植物園生活圈具備長期發展潛力。尤其在北市供給稀少的情況下，新案一旦釋出，將會帶動附近首購及換屋族紛紛入手。」

植物園生活圈兼具自然與人文優勢。8公頃植物園綠肺環境，加上台博館、史博館、中正紀念堂的人文軸帶，營造市中心少見的靜謐氛圍。教育資源更是一大亮點：鄰近北市首座公辦蒙特梭利實驗國小─忠義實小，以「經驗學習＋宇宙教育」為核心，啟發孩子主動探索、自我認識與世界連結；混齡共學、多元智能，由專業師資實踐真正的自主學習。向外更延伸至古亭國中、建國中學、北一女中，形成完整菁英學區，讓自住家庭與置產客群同步卡位。

在這樣的生活圈中，【南海敘】將成為捷運效應下的矚目新案。基地位於南海路靜巷內、步行350公尺即達植物園站，基地面積272坪，規劃地上10層、地下4層，僅53戶純住家，主力22～30坪，2房、2+1房的精緻格局，加上難得3米6挑高，符合「小而精」的市場趨勢。

產品以舒適機能與高規國際精品建材為核心：YKK氣密窗、Panasonic廚具、TOTO衛浴與10年防水保固，搭配同層排水等細節規劃，體現安心與質感兼具的生活。公共空間以自然素材打造迎賓大廳、健身房與空中花園，延續植物園生活圈的綠意基調，打造難以複製的靜謐居所。

在國際情勢變動之際，置產族持續尋找具保值性的產品，而地段稀缺 × 捷運加持 × 人文綠境 × 教育優勢的【南海敘】，正是入主北市中正區的核心首選。

【南海敘】

植物園站350米 ｜挑高3米6｜築藝22-30坪

預約專線｜02-2305-6888

接待會館｜台北市中正區西藏路17號