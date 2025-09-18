高雄三民區交易量超車楠梓 信義房屋專家：擁「這些機能」吸自住客

高雄市地政局統計顯示，114年第2季三民區建物買賣移轉登記量達1,524棟，為近幾季首度超車楠梓區，成為全市交易量最高的行政區，三大熱門路段分別為：民族一路、博愛一路與水源東路。信義房屋專家分析，隨著兩區價格差距縮小，買方考量逐漸回歸市中心的交通與生活機能，三民區因擁有完整的學區與醫療資源，吸引自住需求回流。

信義房屋建工店黃祺殷指出，三民區長期是高雄傳統市中心，交通便利、商圈成熟，過去雖因楠梓重劃區與科技題材分散焦點，但近期買盤逐漸回流，主要來自自住族群。「高醫與紅線捷運都提供便利性，未來還有黃線建設加持，整體居住條件持續受到青睞。」

信義房屋後驛店黃柏諺補充，三民區在四年前就是交易量最大區域，後來因台積電效應推升楠梓。近年楠梓新成屋價格已逼近三民水準，買方在選擇時更重視生活機能與居住品質，使得三民區重新獲得剛性需求支持。

黃祺殷表示，民族一路鄰近高醫，同時串聯建工商圈，通勤便利，生活機能完整，被視為三民區的核心地段之一，周邊有民族國小、振興國中與雄中等知名學校，吸引醫療背景或教育族群購屋。不少家長也會提前布局學區房，民族一路一帶因升學資源豐富，成為家庭型買方的熱門區段。當地兩房成交約800–1000萬、三房約1500萬，屋齡多為10–20年；新建案則已開價4至5字頭。

博愛一路是南北高雄的主要幹道，以往以商辦與透天為主。黃柏諺指出，隨著高雄火車站翻新與鐵路地下化，市容大幅改善，未來還將導入高鐵停靠與ROT商場、辦公大樓，帶動區域發展，吸引不少北部置產客進場，新建案基本上單價坐四望五，且屋齡較新的物件經常一釋出很快就成交。此外，博愛一路鄰近71期與中都重劃區，新舊交界地段具備發展潛力，未來建設到位後可望進一步推升區域房市動能。

黃柏諺說，水源東路因地理位置優勢，鄰近正義車站及綠園道，加上陽明學區加持，成為家庭型買方的熱門選擇。雖屬三民區門牌，但步行可達鳳山與苓雅，生活圈跨區延伸，房價已突破4字頭。交通、學區與生活機能三重優勢，為區域帶來穩定的剛性需求支撐。