6字頭變一坪120萬 雙北4都更案「點石成金」創新高

近期房市多項限制調整，都更危老開發也被討論是否應排除房貸集中度管控以外，住展雜誌彙整實價揭露資訊，在與同樣是都更危老案比較下，今年雙北市新推都更危老案共計4案創下區域新高。

其中台北市為萬華區「橡樹貴麗」、文山區「怡富景絵」，單價分別為122.2萬元與118.9萬元；新北市是中和區「漢皇方圓」和新店區的「友座明明德」，單價各是122.2萬元、105.1萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，北市「橡樹貴麗」、「怡富景絵」均位熱鬧商圈，前者是西門町一帶，後者鄰景美夜市，皆擁捷運便利性，甚且規劃主流小宅，其中最高單價交易的坪數為21坪與19坪，有利單價拉升。

新北市不少熱門重劃區的新案價格高於舊市區的老屋重建，但如果舊市區地段宜居性強，價格也會創高。如「漢皇方圓」鄰四號公園加持，「友座明明德」周邊亦有裕隆城話題，圈粉在地人買單。

值得注意的是，上述四案所在的台北市西門町、景美夜市區域與新北市永安市場、七張兩捷運站生活圈老舊住宅單價都約在6字頭，但都更重建後可達百萬元以上，印證都更確實能「點石成金」。