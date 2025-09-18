板橋「不定時炸彈」 海砂屋林園天廈核准都更了

新北市政府都更處表示，板橋12層樓海砂屋林園天廈已在8月29日審議通過，待後續核定後即進入拆除重建階段，居民將告別長期居住於危樓的陰影，迎來安全無虞的新家園。

「板橋林園天廈」位於板橋府中路及南雅西路2段所圍街廓中，基地規模約192坪，現況為12層樓鋼筋混凝土造建物，現有44戶，該建物於民國77年完工，屋齡超過30年，97年經工務局鑑定為海砂屋。

當地光華里里長曾表示這棟海砂屋很多年了，因為住戶住得膽戰心驚，且外牆磁磚崩落，也成了附近住戶的不定時炸彈，一直持續關心更新整合推動進度。

都更處表示，市府透過都更推動辦公室提供專業諮詢及輔導，並請都更推動師協助住戶於110年成立更新會，在112年取得多數決同意後，申請事業計畫與權利變換計畫報核。

歷經市府多方協調與審議程序，終於在今年8月通過都更大會，未來將新建1棟地上15層、地下3層的集合住宅大樓，預計於118年中旬完工，讓住戶住回安全無虞的新家園邁進一大步。

新北市都市更新處處長康佑寧表示，海砂屋具有重建急迫性及必要性，市府除加速海砂屋都更案件審議進程外，也透過提供海砂屋容積獎勵鼓勵民眾重建，增加住戶更新意願。