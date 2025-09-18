永續監管趨嚴 勤業眾信報告：企業董事會成低碳轉型推手

企業永續已從環保議題轉為核心競爭力。勤業眾信18日發布《氣候變遷治理與未來董事長：加速低碳轉型》報告指出，在氣候風險升溫與監管趨嚴下，董事會已成推動低碳轉型與永續治理的關鍵角色。

勤業眾信董事會專案負責人虞成全表示，氣候變遷正在加劇全球不穩定，歐盟CSRD與ISSB準則也要求企業落實氣候風險揭露，凸顯董事會的重要性，企業若能把氣候行動納入治理核心，並制定中長期藍圖，將可在不確定環境中維持競爭優勢。

報告有四大重點，首先，應對氣候挑戰需要長期投資與問責制度，企業須設定具體目標、建立課責機制，才能讓淨零轉型真正落實；其次，董事會必須平衡短期績效與長期氣候目標，透過透明溝通與投資人、員工互動，強化企業韌性並吸引人才。

第三，董事會應藉由各委員會或獨立ESG委員會，深化氣候議題治理，確保永續行動獲得足夠重視；最後，董事會需提升對氣候議題的敏感度，包括持續學習、引入專家及吸納永續人才，以提升決策品質。

勤業眾信強調，董事長若能擁抱創新並與利害關係人積極對話，將能帶領企業加速低碳轉型，並在經濟、社會與環境三方面創造長期價值。