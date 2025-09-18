快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

聽新聞
0:00 / 0:00

「樋口飯糰」舊址招租租金漲幅達50% 房仲曝市場真實面

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
今年４月傳出高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，當時許多民眾紛紛前往購買支持。本報資料照
今年４月傳出高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，當時許多民眾紛紛前往購買支持。本報資料照

高雄日式飯糰店「樋口飯糰」與邵姓女房東發生租屋糾紛，紛擾數月，後樋口夫妻搬離轉移至高捷左營站及鼓山區翠華路營業，事件告一段落後，傳出女房東在舊址貼出「招租廣告」，從每月1.98萬的租金調整為每月3萬，漲幅超過50％，房仲指房租合理，還有更貴的。

樋口飯糰與邵姓女房東間的糾紛已糾纏長達2個月，邵女被質疑是忌妒飯糰店生意太好，要求漲租金被拒，眼紅才於4月18日到店面騎樓踢桌椅、砸毀花盆，當時糾紛雙方各執一詞。

後雙方對簿公堂，樋口夫妻委任律師提告，邵女也拿出驗傷單稱她也是受害者，因租約有公證，她除提告傷害，還要強制執行逼樋口履約，並賠償10萬元植牙費。

樋口夫妻後選擇搬離青海路店址，轉移至高捷左營站及鼓山區翠華路營業，但樋口妻張女曾發文控訴「惡房東騷擾不斷」。

事件告一段落後，今傳出邵女在原店址貼出醒目的「招租」紅紙廣告，並在租房網站貼出資訊，對比過往樋口飯糰店每月1.98萬的租金，新的招租廣告月租為每月3萬元，漲幅超過50％。

對於該處青海路段店租是否有這行情，房仲陳揚智指出，該地段為美術館生活圈，有住戶群聚，1、20年來從單純逐漸變成美術館區吃得最多的地方，包括網路名店、知名品牌群聚餐飲成行，一般一樓店面如果坪數大的話，租金行情甚至可能喊到4萬。

陳揚智表示，樋口飯糰的舊址店租每月3萬元以該處地段來說是合理價格，可能比較困難的地方在於房東住樓上，因當初爭議點在新聞上曝光，多數人知悉，要租下店免與否，應不在租金多寡，就看租客是否能接受。

「樋口飯糰」與邵姓女房東發生租屋糾紛，紛擾數月，事件告一段落後，傳出女房東在舊址貼出「招租廣告」。圖／讀者提供
「樋口飯糰」與邵姓女房東發生租屋糾紛，紛擾數月，事件告一段落後，傳出女房東在舊址貼出「招租廣告」。圖／讀者提供

房東 租金 廣告

延伸閱讀

明明沒味道…他疑惑為何會買日本鹽飯糰？愛好者：可以救命

房仲妻同事「暈船」職軍 海陸政戰主任、保防官濫查個資被起訴

花蓮房仲「9寶爸」 同事追憶他樂於助人、公認的好爸爸

黃少谷擔任房仲3個月！自爆遭潑冷水 嘆成「房仲地獄倒霉鬼」

相關新聞

航太國防展引爆千億商機 串接台美軍工產業鏈

918台北國際航太暨國防工業展（TADTE）今（18）日登場，美國軍工巨擘洛克希德馬丁、雷神等大廠抵台，台美國防強韌合作...

Uber Eats造10億趟次外送里程碑 用多樣化黏住客群！看好生鮮及會員商機再戰10年

登台即將邁入十年的Uber Eats，在外送競爭白熱化下，積極開發合作店家，豐富平台品項，近期更打入好市多，壯大生鮮版圖，以差異化服務避開價格戰陷阱。

高雄三民區交易量超車楠梓 信義房屋專家：擁「這些機能」吸自住客

高雄市地政局統計顯示，114年第2季三民區建物買賣移轉登記量達1,524棟，為近幾季首度超車楠梓區，成為全市交易量最高的...

6字頭變一坪120萬 雙北4都更案「點石成金」創新高

近期房市多項限制調整，都更危老開發也被討論是否應排除房貸集中度管控以外，住展雜誌彙整實價揭露資訊，在與同樣是都更危老案比...

板橋「不定時炸彈」 海砂屋林園天廈核准都更了

新北市政府都更處表示，板橋12層樓海砂屋林園天廈已在8月29日審議通過，待後續核定後即進入拆除重建階段，居民將告別長期居...

「樋口飯糰」舊址招租租金漲幅達50% 房仲曝市場真實面

高雄日式飯糰店「樋口飯糰」與邵姓女房東發生租屋糾紛，紛擾數月，後樋口夫妻搬離轉移至高捷左營站及鼓山區翠華路營業，事件告一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。