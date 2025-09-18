「樋口飯糰」舊址招租租金漲幅達50% 房仲曝市場真實面

高雄日式飯糰店「樋口飯糰」與邵姓女房東發生租屋糾紛，紛擾數月，後樋口夫妻搬離轉移至高捷左營站及鼓山區翠華路營業，事件告一段落後，傳出女房東在舊址貼出「招租廣告」，從每月1.98萬的租金調整為每月3萬，漲幅超過50％，房仲指房租合理，還有更貴的。

樋口飯糰與邵姓女房東間的糾紛已糾纏長達2個月，邵女被質疑是忌妒飯糰店生意太好，要求漲租金被拒，眼紅才於4月18日到店面騎樓踢桌椅、砸毀花盆，當時糾紛雙方各執一詞。

後雙方對簿公堂，樋口夫妻委任律師提告，邵女也拿出驗傷單稱她也是受害者，因租約有公證，她除提告傷害，還要強制執行逼樋口履約，並賠償10萬元植牙費。

樋口夫妻後選擇搬離青海路店址，轉移至高捷左營站及鼓山區翠華路營業，但樋口妻張女曾發文控訴「惡房東騷擾不斷」。

事件告一段落後，今傳出邵女在原店址貼出醒目的「招租」紅紙廣告，並在租房網站貼出資訊，對比過往樋口飯糰店每月1.98萬的租金，新的招租廣告月租為每月3萬元，漲幅超過50％。

對於該處青海路段店租是否有這行情，房仲陳揚智指出，該地段為美術館生活圈，有住戶群聚，1、20年來從單純逐漸變成美術館區吃得最多的地方，包括網路名店、知名品牌群聚餐飲成行，一般一樓店面如果坪數大的話，租金行情甚至可能喊到4萬。