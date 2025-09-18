用生物科技守護環境 全瑩生技編織細胞方舟藍圖

在全球生態資源日益耗竭的時代，全瑩生技以「合成生物學」為核心，透過細胞編輯技術生產天然原料，並前瞻性地構想能保存蝦紅素、Beta胡蘿蔔素等人類存活關鍵物質的「細胞方舟」（Cell Ark），為人類未來生存編織永續藍圖。

從實驗室走向市場 為人才創造舞台

全瑩生技創辦人暨執行長張瑞仁一路秉持「循環永續」理念。求學期間，他在中興大學生命科學博士班專研微生物產生氫能，畢業後投入中央研究院生質能源計畫，並赴日本、美國進修合成生物學，探索酵母菌分解農業廢棄物產生能源的可能性。隨著研究深入，他將目光轉向可外銷的關鍵原料開發。

張瑞仁創業的動力來自對科研人才的關懷。他回憶，「最優秀的台清交碩士生，跟著我做了3年研究，最後跑去當外商sales（業務），太可惜了。」眼看優秀的助理接連面臨轉職瓶頸，他決定把實驗室成果推向市場。

2015年，張瑞仁帶領團隊參加科技部「創新創業激勵計畫（FITI）」奪冠，獲得新台幣268萬元獎金，作為創業第一桶金。

「當時我們有兩個選擇：把錢分掉各自回家，或是一人再出50萬元湊成500萬元成立公司。」最終團隊選擇了後者，2016年創立全瑩生技，不僅為年輕科研人才開闢舞台，也驗證政府研發資源能落地創造價值。

天然蝦紅素革命 用科技守護環境

創業第一步，全瑩鎖定全球需求快速成長的「蝦紅素」。這種紅色抗氧化物廣泛應用於保健、保養與飼料市場，但傳統生產方式對環境不友善：早期從磷蝦萃取，導致過度捕撈、威脅海洋生態；後來改以藻類培養，卻需耗費大量土地與水資源，還可能累積重金屬。

全瑩的創新突破在於運用合成生物學，將蝦紅素代謝途徑植入益生菌與酵母菌，精準發酵量產，把生產週期從30多天縮短至僅3天，不僅節省土地與水資源，還能確保產品純淨無污染。

全瑩的技術成果受到國際矚目，2019年奪下芬蘭SLUSH創新競賽冠軍；張瑞仁更受邀赴美國太空總署（NASA）演講，並與美國能源部（JGI）及美國陸軍（US Army）合作，探索太空製藥。

張瑞仁指出，蝦紅素的最大潛力其實在動物市場，約占全球需求7成。全瑩的產品可取代傳統化學色素，作為鮭魚、白蝦等水產的天然色素來源，同時改善動物健康與產能，符合「健康一體（One Health）」理念，強調人類、動物與環境的共同循環。

近年來全瑩積極將AI導入生物科技研發。AI可即時分析發酵數據、提供精準參數建議，甚至預測蛋白質結構，設計更高效酵素，提升細胞編輯與生產效率。

善用政府資源 創業到產業化推手

張瑞仁強調，新創公司善用政府資源，可獲巨大助力。全瑩初期透過經濟部中小及新創企業署「小型企業創新研發計畫」（SBIR）完成小量試產，確認技術可行再投資建廠；經濟部產業技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」協助導入捷克先進萃取技術，並與中原大學薄膜中心合作溶劑回收，回收溶劑還能計算碳權，進一步降低能耗、提升效率，為外銷鋪路。張瑞仁直言，這些計畫「都在關鍵時刻推了我們一把」。

然而，他也點出制度上的挑戰，冗長的審查流程不僅讓國際投資人卻步，也可能迫使新創公司傾向選擇低風險題材，限制了創新動能。

正因如此，全瑩希望用自身經驗為後進鋪路。張瑞仁透露，團隊正籌備 「回到未來加速器」，理念是「把未來的科技在今天落地」，協助新創縮短產業化歷程。

他形容，「新創團隊只要帶著一支試管進駐工廠」，半年內就能在全瑩的協助下，完成從實驗室驗證到量產、行銷、市場測試，甚至獲得投資。這樣不僅能加快研究成果商品化，也確保原料安全、降低成本，加速台灣新創成功。

打造人類生存備份 啟動細胞方舟願景

全瑩的終極願景是建造一座「細胞方舟」。張瑞仁解釋，隨著氣候急遽變遷，許多物種正快速消失。北歐已設立「末日種子庫」保存植物基因，台灣未來也能透過合成生物學，保存人類存活必須的成分物質，例如蝦紅素、Beta胡蘿蔔素、茄紅素，或是分解人類文明製造的污染物，因此提出「細胞方舟計畫」，正是要為人類打造「生存備份」，以應對氣候變遷、核子戰爭、大規模災難等潛在威脅。

展望未來，全瑩計畫成為技術控股公司，透過授權與合資推動「細胞方舟」商業化。張瑞仁堅信，「沒有商業模式的科學難以獲得長期支持」，如果企業能理解「細胞方舟」既是人類生存的保障，也是能獲利並改變世界的契機，這項計畫就能實現。