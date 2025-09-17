台中928檔期推案量「腰斬」最大案為聯聚「中衡大廈」

台中房市928檔期今年恐不樂觀！根據台中市不動產開發公會統計，全市預估高標案量約為600億元，與去年總銷1,200億元相比，「直接腰斬一半」，也有業者傳出外圍蛋白區，不少中小型建商以不推案應變市場。

而據了解，今年台中928檔期，最大單一建案為七期地標豪辦「聯聚中衡大廈」，總銷超過220億元，約占全市三分之一案量，目前此案已開始接受客戶預約看圖。

第二大案為遠雄建設（5522）在台中北屯機捷特區推出的「遠雄樂元」，總銷120億元，此案基地就在機捷好市多旁，規劃707戶，21至39坪二、三房格局，鎖定首購與首換族群，業界估單價約在5字頭。

另外，興富發集團旗下潤隆建設位於水湳經貿園區、標榜中央公園第一排的「當代一邸」豪宅案，也開始預約；此案總銷近90億元，業界推估，每坪單價約落在85萬至95萬元。

根據台中市不動產開發公會統計，928檔期全市預估高標案量約600億元，相比去年1,200億元減少50%。市調委員分析指出，主要仍是受到景氣、政策因素影響，且600億元案量中，尚存在不確定進不進場的個案，實際數據可能還高估了。

國內房市自去年下半年起，受到政策與限貸影響，觀望氣氛濃厚。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章就曾預言：「開案狀況必須視景氣而定，不排除從2024年928賣到2025年928。」

實際觀察，自去年下半年房市景氣反轉之後，大張旗鼓開案的預售案，確實買氣停滯。甚至今年以來台中市的銷售筆數，更不及2024年單月表現。

大台中不動產建築開發公會理事長蕭成忠觀察指出，目前消費者對預售屋的信任度降低，因政策的不確定性太高，民眾失去對金融制度的信賴，不知道何時政策一轉彎，就會再陷入交易風暴。

其次，18個月的開發期限，讓手上有貸款壓力的中小型建商，只能先求開工，後求銷售，但銷售率與建融綑綁，演變成前債未還、後債追趕的困境；過去小案百花齊放的海線地區，就已經有不少建商縮手不幹了，避免進入欠債、倒債風險。

至於這個比例與數量，蕭成忠坦言：「無法預估」。他說，有的開發商保留公司行號，未來伺機推案，但也有建商已預告，案子做完就不打算繼續，要工班們自行尋找新的工作機會。最不願看到的結果，就是中小型建商「倒成一片」。

蕭成忠說，從供給面來看，近期業界原以為，房市首購族水龍頭打開會刺激買氣，但實際觀察對預售市場影響不大。「現在不是只有民眾借不到錢，連建商也借不到錢，更開不了案，開工還賣不出去，連帶使建商推案供給明顯降低。」