漢翔「電力島」用航空科技打造韌性能源與台灣力量

台北航太暨國防工業展盛大開展，漢翔（2634）與亞太ESG行動聯盟結合，推動「韌性能源」理念，強調氫能、儲能、智慧電網與區域自足，守護能源永續與捍衛國家安全。在此結合下，漢翔率先推出綠能產品「電力島」，展示航空科技於民生與能源方面的最新應用，成為本屆展會的新亮點。

除此之外，漢翔也特別在台北航展正式公開自主研發的「無人機反制系統」，另展出智慧製造與新技術，以及經銷代理業務等新產品。強調從電力島到無人機反制系統，作為最新研發成果，能夠對民生及國防安全帶來實質貢獻，這是漢翔回應當今國際發展趨勢的必然行動。

「風光儲電力島系統」是漢翔將航太級電控技術應用於綠能領域，整合風力、太陽能與儲能設備，搭配自主開發能源管理系統（EMS），實現能源自主與最佳化，打造的智慧微電網電力架構。

賴總統日前強調，韌性不是被動防禦，而是主動塑造未來。目前漢翔正在台中廠區建置全台最大的電力島應用案場，能在停電時獨立供應全廠區用電達6小時，以自己的核心廠區證明電力島的可靠，最快明年度就可啟用。

漢翔表示，「電力島」可以視為一座獨立運作的小型電廠，具備彈性部署與智慧調度，正常供電模式下，能「削峰填谷」，離峰充電、尖峰釋放電力，平衡負載；停電時則自動切換孤島運作，確保毫秒穩定供電。適用大型工廠、政府機構、軍事基地及災後備援，模式間平順切換，對精密設備無任何衝擊，是用電大戶的完整解決方案。

呼應政府能源轉型政策與世界淨零碳排趨勢，「電力島」能提升綠電使用效益並降低成本，極具拓展至全球的潛力，今年3月公開發表之後，已率先與馬來西亞合作，搶占東南亞儲能市場先機。

另外，漢翔以多年航空工程能量投入研發的最新成果─「無人機反制系統」，選在台北航展正式公開，它以多層次防禦架構為核心，整合「偵測、識別、目獲與反制」四大能力，完整的反制鏈，扮演守護國安、民生與隱私的關鍵角色。

首先在「偵測」與「識別」能力，結合主動、被動雷達，偵測範圍達5公里、360度全方位偵測，對於進入防禦半徑的無人機，能快速辨識機種、高度與速度，並溯源回追入侵操控手所在位置。

「目獲」則是透過EO／IR（光學與紅外線偵測模組）取得目標影像。最後將所有資訊快速整合在系統內，依照持續學習的智慧資料庫判別威脅等級，融合空域資訊，提供精準的反制決策。

漢翔表示，反制能力分為軟殺與硬殺，軟殺是經由訊號干擾，驅離入侵的無人機；系統配置地面干擾站，釋放高功率電磁波，破壞無人機的GPS與通訊鏈路。硬殺則直接將威脅擊落，系統採用先進雷射單元，能在毫秒間完成鎖定與發射，摧毀入侵無人機。

這是國內第一個雷射硬殺產品，漢翔也正全力研發高功率微波武器與機砲攔截系統，讓防禦架構更加完整。

無人機反制系統四大能力環環相扣，在平時，它能守護電廠、港口、機場等基礎設施；戰時更能發揮保衛國土的重要力量。

漢翔長期執行國家軍機研發專案，本身即具備優異的航電實力，同時與世界民機大廠密切交流，累積無可取代的經驗值，在無人機產業中，漢翔是少數有能力執行組件及系統整合的廠商。

航空工業生產已進入更加聰明、靈活且有效率的時代。漢翔此次特別展出深耕多年的集大成之作-「AIxWARE智慧製造解決方案與整合平台」。

漢翔指出，製造業將全面進化，漢翔運用AI加以解決傳產普遍遭遇的痛點，如機台管理、資訊分散、軟硬體系統協同、能源管理壓力等面向。利用機台聯網，導入先進排程、機械手臂連動，以及品質自動巡檢，以高重現性的精準效果，讓廠房擁有思考力。

傳統機台變得會說話，AIxWARE已串聯超過60種廠牌機台，超過2,000台機台／控制器，所有數據透過AI連結，已全面實現數位化，管理者彈指之間掌握數據，24小時監控、防護與分析。

AIxWARE已累積多家成功案例，產線稼動率平均提升20%，每年節省8%以上能源消耗，替客戶實現生產力提升、維修保養預測、降低故障風險，更能提升企業ESG表現，已獲得波音與空巴等世界大廠的高度肯定。

在關鍵技術領域，漢翔此次展出熱塑複材研發件、真空精密鑄造、恆溫鍛造等新世代技術，更有新式高教機襟副翼與自製系統件、龐巴迪CL3500客機尾錐段（Tailcone），以及波音787機翼整流片，體現其在高階製程應用上的突破與自信。

除了自主研發的技術與產品外，漢翔也同步展示其經銷代理業務，包括用於軍民航空的電源車／氣源車／空調車、油霧回收空氣淨化機、各式切削刀具、夾具等，展現多角化經營布局，凸顯公司從研發到代理的全方位實力。