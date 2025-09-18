快訊

台船：軍用商用兩路並進

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台船（2208）董事長陳政宏昨（17）日舉行上任後首度記者會，台船商船明年開始進入交船階段，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」是三體船，將是台船參與國防工業展展出重點，可搭載各種魚雷產品，長期還不只是軍用也要全力發展商用，積極爭取各種商用及無人船訂單，成推升台船營收、獲利成長新動能。

陳政宏分享，台船目前手中已經有萬海、中航兩家國內知名船廠的船舶訂單，商船的接單已經滿到2030年，未來會持續爭取全球商船訂單；另外，國內無人船訂單最少達1,320艘，推估總預算達180億元，若無人船的預算通過，國防部就會開始進行說明會，台船會盡力爭取訂單。

陳政宏說明，奮進魔鬼魚於今年9月5日獲得原則性設計認可（Approval in Principle, AIP），其複雜精密的遠端控制系統為本次認證的核心，取得認證亦代表初步設計與施工能夠符合美國驗船協會所設定的安全標準，是一個重要的里程碑，說明台灣自主研發船舶能力的顯著躍進，台船無人船可執行多種關鍵任務能力。

