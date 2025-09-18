快訊

漢翔攜雷虎 攻無人直升機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

漢翔航空（2634）與雷虎科技正式攜手！昨（17）日宣布共同合作發展中大型無人直升機。雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機技術，共同研發生產主旋翼直徑4米的T-400無人直升機，全力開拓國防與民用市場商機。

此次合作，也將建立從研發到量產的國產供應鏈，提升市場競爭力。雙方計畫爭取國防部中大型無人直升機標案，開發搭載武器系統與偵蒐設備的解決方案，並拓展全球無人機市場。

雷虎以「Thunder Tiger」的品牌行銷全球，專注無人機研發，擁有無人直升機設計與測試能力。T-400無人直升機主要採用奧地利Rotax 912引擎，該引擎以低油耗與高可靠性著稱，廣泛應用於輕型航空器，為T-400提供穩定動力與市場應用潛力。

目前，雷虎已完成T-400（主旋翼直徑4米）原型機的設計與測試，適用於國防偵蒐。

漢翔具備軍用飛機研發、航空零組件製造及全機系統整合的完整能力，其先進的技術與雷虎科技的合作中，充分發揮漢翔的技術優勢，將飛機設計技術延伸至直升機無人機領域，並活用漢翔的大規模製造能力，提供可靠的產業化基礎。

雙方合作將升級T-400，性能比照歐美無人直升機，規格包括：任務半徑250公里、滯空時間6小時及最大酬載100公斤。強化軍事級系統整合與AI嵌入，及重燃料動力與機身結構，專注於海軍反潛與多域作戰，展現無人直升機在現代戰場的關鍵角色。

