快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

航太國防展引爆千億商機 串接台美軍工產業鏈

經濟日報／ 記者黃淑惠宋健生吳秉鍇／綜合報導
918台北國際航太暨國防工業展（TADTE）18日登場，美國軍工巨擘洛克希德馬丁、雷神等大廠抵台，台美國防強韌合作計畫將啟動。圖為無人機示意圖。聯合報系資料照
918台北國際航太暨國防工業展（TADTE）18日登場，美國軍工巨擘洛克希德馬丁、雷神等大廠抵台，台美國防強韌合作計畫將啟動。圖為無人機示意圖。聯合報系資料照

918台北國際航太暨國防工業展（TADTE）今（18）日登場，美國軍工巨擘洛克希德馬丁、雷神等大廠抵台，台美國防強韌合作計畫將啟動，預期台廠供應鏈業者包括漢翔（2634）、雷虎、中光電、佳世達、緯創、邦泰、台船、龍德、中信造船均有望入列。

台北國際航太暨國防工業展今年展覽已吸引來自超過60國專業買主預先登記參觀，顯示TADTE在全球產業鏈中被高度關注，據了解，不少大咖的軍工業者都已登記前來參訪，預計商機至少千億元起跳。

外貿協會主辦這場展覽，規模愈來愈大，已經是台灣唯一的國防航太產業專業平台，三大亮點展出成為展現台灣國防自主實力、串接全球韌性供應鏈的戰略焦點。

外貿協會指出，本屆展會不僅是台灣唯一的國防航太產業專業平台，成為展現台灣國防自主實力、串接全球韌性供應鏈的戰略焦點 ；今年共有14國逾464家廠商，較上屆成長169%，使用超過1,400個攤位。

根據外電報導，美國商務部警告，中國大陸設計無人機技術可能使其能夠遠程操縱，這可能對美國國家安全造成過度或不可接受的風險。本屆展會吸引來自美國、德國、法國、日本、韓國等15國參展商齊聚，展現國際航太與國防產業的高度參與。

外貿協會指出，美國館、捷克館、德國館與波蘭館將以國家館形式亮相，聚焦先進防衛系統、無人載具應用與航太關鍵技術；最令市場期待，美國館匯聚全球前四大軍事承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（RTX），並有GE Aerospace、Shield AI、DTC 等指標企業，展出航電設備、精密武器、AI無人載具與後勤裝備等，展現美國在國防航太的最新研發成果。

本屆展會不僅是台灣唯一的國防航太產業專業平台，更在日益緊張的國際局勢下，成為展現台灣國防自主實力、串接全球韌性供應鏈的戰略焦點；從國造艦艇、監偵無人機到衛星關鍵元件，展會完整呈現了「政策、產業及應用」三位一體的國防科技布局。

外貿協會進一步分析，展會已吸引來自超過60國專業買主預先登記參觀，顯示TADTE在全球產業鏈中的高度關注與商機潛力。

展期間將有逾13家企業發表最新研發成果，涵蓋無人載具系統解決方案、新世代通訊技術、高功率電池芯及 AI 模組應用等。透過現場發表與互動，參觀者將能第一時間掌握全球防航產業的技術脈動與應用前景。

國防 美國 供應鏈

延伸閱讀

影／台北航太國防展明開幕 M1A2T、海馬士、強弓飛彈等超吸睛

AIT稱「台灣地位未定」 美前國防官員：對華政策不變

國防展重心「奮進魔鬼魚」無人船 台船積極爭取商機與訂單

漢翔與雷虎合作研發 T-400 無人直升機瞄準國防民用市場

相關新聞

航太國防展引爆千億商機 串接台美軍工產業鏈

918台北國際航太暨國防工業展（TADTE）今（18）日登場，美國軍工巨擘洛克希德馬丁、雷神等大廠抵台，台美國防強韌合作...

漢翔攜雷虎 攻無人直升機

漢翔航空與雷虎科技正式攜手！昨（17）日宣布共同合作發展中大型無人直升機。雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機...

台船：軍用商用兩路並進

台船董事長陳政宏昨（17）日舉行上任後首度記者會，台船商船明年開始進入交船階段，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」是三體...

遠傳賣i17 祭百萬購物金

蘋果iPhone 17系列、iPhone Air等新機明（19）日開賣，遠傳限量預購開紅盤之餘，昨（17）日更祭出開賣優...

momo精品導入AI鑑定機制

消費者對網路購買精品有「真品保證」的高度需求，台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（17）日宣布導入國...

南陽發表新車 衝刺市占

三陽（2206）旗下南陽實業昨（17）再發表新車款，南陽執行副總詹醒昇指出，在貨物稅修正案通過之後，需求約增加10至15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。