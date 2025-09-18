航太國防展引爆千億商機 串接台美軍工產業鏈

918台北國際航太暨國防工業展（TADTE）今（18）日登場，美國軍工巨擘洛克希德馬丁、雷神等大廠抵台，台美國防強韌合作計畫將啟動，預期台廠供應鏈業者包括漢翔（2634）、雷虎、中光電、佳世達、緯創、邦泰、台船、龍德、中信造船均有望入列。

台北國際航太暨國防工業展今年展覽已吸引來自超過60國專業買主預先登記參觀，顯示TADTE在全球產業鏈中被高度關注，據了解，不少大咖的軍工業者都已登記前來參訪，預計商機至少千億元起跳。

外貿協會主辦這場展覽，規模愈來愈大，已經是台灣唯一的國防航太產業專業平台，三大亮點展出成為展現台灣國防自主實力、串接全球韌性供應鏈的戰略焦點。

外貿協會指出，本屆展會不僅是台灣唯一的國防航太產業專業平台，成為展現台灣國防自主實力、串接全球韌性供應鏈的戰略焦點 ；今年共有14國逾464家廠商，較上屆成長169%，使用超過1,400個攤位。

根據外電報導，美國商務部警告，中國大陸設計無人機技術可能使其能夠遠程操縱，這可能對美國國家安全造成過度或不可接受的風險。本屆展會吸引來自美國、德國、法國、日本、韓國等15國參展商齊聚，展現國際航太與國防產業的高度參與。

外貿協會指出，美國館、捷克館、德國館與波蘭館將以國家館形式亮相，聚焦先進防衛系統、無人載具應用與航太關鍵技術；最令市場期待，美國館匯聚全球前四大軍事承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（RTX），並有GE Aerospace、Shield AI、DTC 等指標企業，展出航電設備、精密武器、AI無人載具與後勤裝備等，展現美國在國防航太的最新研發成果。

本屆展會不僅是台灣唯一的國防航太產業專業平台，更在日益緊張的國際局勢下，成為展現台灣國防自主實力、串接全球韌性供應鏈的戰略焦點；從國造艦艇、監偵無人機到衛星關鍵元件，展會完整呈現了「政策、產業及應用」三位一體的國防科技布局。

外貿協會進一步分析，展會已吸引來自超過60國專業買主預先登記參觀，顯示TADTE在全球產業鏈中的高度關注與商機潛力。

展期間將有逾13家企業發表最新研發成果，涵蓋無人載具系統解決方案、新世代通訊技術、高功率電池芯及 AI 模組應用等。透過現場發表與互動，參觀者將能第一時間掌握全球防航產業的技術脈動與應用前景。