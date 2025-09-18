台北101業績上看240億元 角逐百貨店王
台北101去年業績超過230億元，今年有望再拚增5％，上看240億元，不僅穩居北台灣第一，為台灣百貨「坪效王」；更有望超車新光、遠百，角逐全台百貨店王寶座。
台北101昨（17）日舉行感恩茶會，董事長賈永婕宣布，台北101國慶煙火以「Gen Taiwan」為主題，除了全棟煙火外，首度加入無人機同步展演，規模達500架。煙火施放最短四分鐘，若無人機因天候無法升空，煙火則延長至4.5分鐘，經費預算維持「千萬級」規模。
台中新光三越今年2月發生氣爆遭停業至今，「店王」地位眼看拱手讓出。台北101前八月業績成長逾5％，今年營收拚240億元；台中大遠百全年業績目標看增8%至10%，挑戰236億元歷史新高，爭相競逐全台百貨「店王」。
賈永婕上任滿一周年之際，昨日在感恩茶會上表示，「我不是來打卡的」，交出成績單：台北101截至8月底，全年營收年增超過5%，觀景台與商場來客數皆優於預期。更推進集團25年來首宗外拓計畫，與國泰人壽打造中台灣新地標─「台中置地廣場」。
總經理朱麗文補充，台北101的償債時程不會因台中案而延長，預計2030年可達零負債，自有資金即可支應投資。
招商規劃上，商場事業處營運長方君之指出，今年商場進行品牌調整與移位，引進潮流品牌，B1已有多個新品牌及特殊店型，結合台灣元素是未來主要發展的策略。
