CloudMile萬里雲創辦人奇招 念書拓人脈

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

CloudMile萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信說，創業第一天，就決定「Go global」，陸續在台灣、新加坡開設總部。他看好東南亞市場，東南亞的人口結構非常年輕，平均年齡不到29歲，是全球最年輕的地區之一，當地的人口紅利和各國政府積極發展數位化，有望帶來雲端服務的起飛，為了打進當地市場，2018年，他決定到新加坡大學商學院再念一個碩士學位。

他觀察，外商的亞洲樞紐多設在新加坡，具備指標性，打進新加坡客戶，在東南亞就有可見度；新加坡大學校友會也是絕佳的人脈和資源，衝著「校友」身分就決定去念書。商學院功課很重，同學們很疑惑「你都創業了，還來念書幹嗎？」更怕他是來募資。

劉永信坦然告訴同學，沒有要拉生意、也不是來募資，「如果你們覺得我人品不錯，那麻煩介紹人脈或生意給我就好。」

他開玩笑說「無利益關係」讓他與同學好好相處，同學幫助和校友身分也讓他在新加坡當地找到投資方和客戶。他花三年時間取得碩士，也拿到生意。

永信 新加坡 東南亞

