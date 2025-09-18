AI新創CloudMile萬里雲再獲策略投資 明年評估IPO

亞洲領先AI公司CloudMile萬里雲昨（17）日宣布再獲策略投資，由策略性投資人祺富資本NEXUS CVC領投、富邦金旗下北富銀創業投資及既有投資人共同參與，在C+輪募得資金2,000萬美元（約新台幣6億元）。

CloudMile萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示，明年上半年董事會將討論股票初次上市（IPO）時間與地點。

CloudMile萬里雲在整個C輪募資引入台灣大哥大、富邦金、祺富資本等多家投資人，成立以來累計募資達到5,800萬美元（約新台幣17.4億元）。主要大股東包括台灣大哥大、富爾特、家族辦公室，以及國泰創投、萬豐資本與Potential Capital等國內外基金。劉永信坦言，新加坡政府因與公司有合作業務，且在當地設有總部，積極招手希望公司在新加坡IPO，但考量CloudMile萬里雲是台灣企業，更傾向考慮在台IPO，但仍將透過董事會討論決定。

CloudMile萬里雲表示，獲得策略資金挹注，主要是長期深耕AI技術研發與海外市場表現亮眼兩大優勢。未來將跟進AI趨勢，成為Agent-Ready的企業，成為企業客戶的AI Foundry，提供多種客製化AI解決方案並落地應用。劉永信表示，祺富資本投資領域橫跨AI、資安、半導體、雲端通訊等產業，助力CloudMile萬里雲在半導體、電子製造等產業更多的實際應用；北富銀創投加入有助於AI與資安的金融場景落地，包括AI智能客服、AI作業自動化、防詐與合規等數位金融應用。

劉永信指出，公司成立開始就主打國際市場，2018年起以新加坡為國際化起點，陸續成立台灣、新加坡雙總部，打造跨國商務營運與技術研發中心；2024年在馬來西亞設立AI技術展示中心（CoE），負責在地技術研發、人才培育與AI生態系拓展。目前東南亞市場業績已占營收的五成，東南亞營收連續兩年翻倍成長，客戶涵蓋台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼與越南等超過1,400家企業。