快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

鋼筋價格戰 催動買盤追量

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
鋼筋買盤釋出，出現價格大戰。 聯合報系資料庫
鋼筋買盤釋出，出現價格大戰。 聯合報系資料庫

鋼筋買盤釋出，出現價格大戰，豐興（2015）針對2,000公噸以上大量訂單每公噸降價200元左右搶單，市場競爭者再傳出3,000公噸以上大單比豐興價便宜，主力鋼廠短期內進單量高達3萬餘公噸，市場氣氛轉向熱烈。

上市鋼廠主管表示，長期來中南部鋼筋價格存在價差，南部比中部低，豐興降價催化買氣，進一步縮短與南部鋼廠價格，有效帶動原先猶豫觀望的盤商進場下單，並有下單者還想追量，市場買氣快速升溫，一掃前波低迷的陰霾。

豐興周一開盤鋼筋持平、每公噸1.61萬元，隨即針對2,000公噸以上訂單降價到每公噸1.59萬元優惠價，南部鋼廠開出3,000公噸1.55萬元，「量愈大愈便宜」，每公噸價差高達400元，豐興昨（17）日再加碼下修優惠門檻，1,000公噸以上就享有1.58萬元優惠。

上市鋼廠主管說，鋼筋價格大戰，樂到盤商與直接用戶，傳出豐興接單創近來高點，而且不封盤持續賣，高彈性的策略態度，顯示鋼廠在穩定客戶與維持市占率之間，選擇先以量取勝。

隨著鋼筋南北價差縮小，南部低價鋼筋北運的套利空間被壓縮，市場逐漸回歸以需求為導向的實質比拚，值得注意的是，此次價格戰並非單純的殺價競爭，而是對當前庫存與需求的反映，長期影響仍值得觀察。

首先，低價接單可能壓縮鋼廠毛利，若原料價格出現反彈，將加重成本壓力。其次，盤商的大量進貨是否能順利消化，仍取決於下游建築工程的實際開工進度。一旦需求不如預期，市場恐再出現庫存壓力，同樣會壓縮到最上游煉鋼廠的產銷。

上市鋼廠主管表示，觀察這場鋼筋價格戰，成功讓市場交易活絡起來，反映鋼廠對後市的積極態度。短期內成交量有望維持高檔。

中期若中國大陸持續推進鋼鐵減產，國際鋼價長線偏多，台灣內銷市場的鋼筋價格戰或許只是階段性現象，後續仍有可能隨著需求穩定與成本走揚而回歸理性，鋼筋後市走向，將取決於建築需求能否持續支撐。

豐興 壓力 買氣

延伸閱讀

影／大貨車滿載金屬貨物行駛國道3號 苗栗大山下匝道時失控翻覆

豐興新盤價全面持平

九死一生！鶯歌建案驚悚意外 高樓鋼筋砸穿工人右後腦緊急送醫

5年輾轉陝西10工地…24歲女當鋼筋工 日幹10小時賺1360元

相關新聞

航太國防展引爆千億商機 串接台美軍工產業鏈

918台北國際航太暨國防工業展（TADTE）今（18）日登場，美國軍工巨擘洛克希德馬丁、雷神等大廠抵台，台美國防強韌合作...

漢翔攜雷虎 攻無人直升機

漢翔航空與雷虎科技正式攜手！昨（17）日宣布共同合作發展中大型無人直升機。雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機...

台船：軍用商用兩路並進

台船董事長陳政宏昨（17）日舉行上任後首度記者會，台船商船明年開始進入交船階段，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」是三體...

遠傳賣i17 祭百萬購物金

蘋果iPhone 17系列、iPhone Air等新機明（19）日開賣，遠傳限量預購開紅盤之餘，昨（17）日更祭出開賣優...

momo精品導入AI鑑定機制

消費者對網路購買精品有「真品保證」的高度需求，台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（17）日宣布導入國...

南陽發表新車 衝刺市占

三陽（2206）旗下南陽實業昨（17）再發表新車款，南陽執行副總詹醒昇指出，在貨物稅修正案通過之後，需求約增加10至15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。