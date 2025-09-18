鋼筋價格戰 催動買盤追量

鋼筋買盤釋出，出現價格大戰，豐興（2015）針對2,000公噸以上大量訂單每公噸降價200元左右搶單，市場競爭者再傳出3,000公噸以上大單比豐興價便宜，主力鋼廠短期內進單量高達3萬餘公噸，市場氣氛轉向熱烈。

上市鋼廠主管表示，長期來中南部鋼筋價格存在價差，南部比中部低，豐興降價催化買氣，進一步縮短與南部鋼廠價格，有效帶動原先猶豫觀望的盤商進場下單，並有下單者還想追量，市場買氣快速升溫，一掃前波低迷的陰霾。

豐興周一開盤鋼筋持平、每公噸1.61萬元，隨即針對2,000公噸以上訂單降價到每公噸1.59萬元優惠價，南部鋼廠開出3,000公噸1.55萬元，「量愈大愈便宜」，每公噸價差高達400元，豐興昨（17）日再加碼下修優惠門檻，1,000公噸以上就享有1.58萬元優惠。

上市鋼廠主管說，鋼筋價格大戰，樂到盤商與直接用戶，傳出豐興接單創近來高點，而且不封盤持續賣，高彈性的策略態度，顯示鋼廠在穩定客戶與維持市占率之間，選擇先以量取勝。

隨著鋼筋南北價差縮小，南部低價鋼筋北運的套利空間被壓縮，市場逐漸回歸以需求為導向的實質比拚，值得注意的是，此次價格戰並非單純的殺價競爭，而是對當前庫存與需求的反映，長期影響仍值得觀察。

首先，低價接單可能壓縮鋼廠毛利，若原料價格出現反彈，將加重成本壓力。其次，盤商的大量進貨是否能順利消化，仍取決於下游建築工程的實際開工進度。一旦需求不如預期，市場恐再出現庫存壓力，同樣會壓縮到最上游煉鋼廠的產銷。

上市鋼廠主管表示，觀察這場鋼筋價格戰，成功讓市場交易活絡起來，反映鋼廠對後市的積極態度。短期內成交量有望維持高檔。

中期若中國大陸持續推進鋼鐵減產，國際鋼價長線偏多，台灣內銷市場的鋼筋價格戰或許只是階段性現象，後續仍有可能隨著需求穩定與成本走揚而回歸理性，鋼筋後市走向，將取決於建築需求能否持續支撐。