智慧經營／中信金總經理高麗雪守護自然資本 永續治理生態共榮

在全球關注生物多樣性與自然資源枯竭的時代，中信金控（2891）以「自然資本管理」為核心，率先在金融業中實踐自然資本納入經營治理，並藉由企業資源與社會力量推動生態保育。中信金總經理高麗雪指出，永續金融不僅是企業策略，更是必須付諸實行的承諾。

拉近人與自然的距離

她回憶參與台江國家公園「蟹謝讓路」夜間巡護時，與志工並肩蹲守在昏暗道路邊，引導抱卵母蟹緩緩穿越馬路、走向大海的景象。那一刻，人與自然的距離被拉近，所有人自發地屏息等待，彷彿在為生命的延續默默祝福。她強調，保育絕非口號，而是需要透過行動才能落實。

今年5月，中信金控與子公司台灣人壽攜手簽署合作備忘錄（MOU），正式認養台江「城西夢幻湖」陸蟹熱點。該區是兇狠圓軸蟹的重要棲地，但因道路開發，母蟹橫越馬路至海邊釋幼時常面臨捕捉或路殺風險。為此，中信金與台江合作推動「陸蟹交管」、「夜間巡護」、「棲地清理」及「公民科學家」等計畫，希望將此地打造為生態保育示範點，展現企業力量如何進入生態現場，並與公部門共同守護生物多樣性。

然而，夜間巡護挑戰極大。高麗雪坦言，志工必須在低能見度環境下，辨識並紀錄陸蟹的種類與數量，同時避免踩踏或干擾牠們的自然行為。加上潮濕環境與蚊蟲干擾，考驗每位參與者的專注力與耐力。但她認為，這些過程正是學習謙卑與自然共處的寶貴經驗。

兇狠圓軸蟹被譽為「海岸林清道夫」，其存在連結陸域與海域的生態循環中。中信金控投入保育後，最明顯的改善是棲地環境逐漸恢復潔淨，母蟹橫越道路的安全提升，並透過長期數據監測，協助國家公園與研究單位制定更精準的保育策略。這不僅豐富濕地生態多樣性，也提升民眾對保育的參與感與認知，逐步形成由社區、企業與政府共同守護的網絡。

社會產業與環境共生

2023年，中信金控發布全台首本符合「自然相關財務揭露（TNFD）」架構的報告書，全面揭露企業營運對自然資源的依賴與衝擊，展現自然資本管理的決心。2025年，中信金更號召旗下中信銀行、台灣人壽、中信證券與中信投信等子公司，攜手台江國家公園，共同推動「其他有效地區保育措施（OECM）」，不僅保護兇狠圓軸蟹，更守護黑面琵鷺等瀕危物種，打造國家公園首例公私協力的永續治理模式。

高麗雪表示，中信金控始終秉持「從根本守護自然資本」的理念，並將棲地治理與友善魚塭經營並行推動。透過補助與設備支援，鼓勵漁民參與OECM計畫，改善黑面琵鷺及其他候鳥的棲息環境。在友善養殖方面，中信金支持獲得「黑琵牌」濕地標章的漁民，這些漁民堅持不抽地下水、不施化學藥劑，採低密度養殖方式，讓魚塭與候鳥共存。

中信金更積極將生態理念推廣至日常生活，參與「共享HAPPY海味餐桌」活動，推廣「黑琵牌」友善水產，讓消費者透過購買支持漁民的同時，也參與保育行動。高麗雪親自化身一日店長，推廣永續飲食，將保育從環境現場延伸至消費端，串聯起完整的永續循環。

高麗雪強調，企業介入自然資本管理，絕不僅止於環境改善，更意在創造社會、產業與環境共生的模式。中信金已陸續推動「城市蕨類生態公園」、「蘭陽博物館綠能公益計畫」及「澎湖海草床復育計畫」，未來也將持續探索更多具生態價值的場域，發揮金融影響力，攜手產官學研與在地社區，共同打造台灣的永續未來。

「自然資本是我們共同的資產，唯有行動，才能讓守護的意義落地生根。」高麗雪總結道。