ESG 最前線／公部門永續報告 導入 ESG、GRI 精神

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

近年來，永續發展已成為全球治理與公共行政的重要議題。對台灣的各級政府機關而言，永續報告書不僅是一份資訊揭露文件，更是一種回應社會期待與展現施政價值的工具。相較於企業，公部門的永續報告書撰寫往往面臨不同的挑戰，關鍵在於如何將施政成果轉換成ESG的語言，以及如何兼顧外部社會效益與內部治理管理。

公部門的日常工作涵蓋廣泛政策執行與公共服務，若能運用ESG的邏輯來重塑施政成果，便能讓報告書與國際標準接軌。

環境面向如推動減碳政策、提升綠能使用率、公共建設導入綠建築標準；社會面向包含弱勢照顧、公共安全、教育普及與醫療資源可及性；治理面向則展現在法遵、透明決策、廉政作為，以及延伸至風險管理與公共資源運用效率。

透過ESG視角重新編排施政成果，不僅使報告書語言更符合國際脈絡，也能讓社會大眾清楚理解政府在永續治理上的角色。

國際通行的GRI（Global Reporting Initiative）準則，是目前公部門與企業最常使用的永續報告框架。它的核心價值在於「重大性」原則，要求機關辨識並聚焦於利害關係人最關心的議題，再有系統地揭露政策、行動與績效。

公部門在採用GRI時，可先進行利害關係人分析，將民眾、議會、監察機關、NGO與媒體納入考量，並透過問卷、座談與政策檢討，確認最受關注的永續議題。

接著，應運用GRI指標並結合行政院公布的《永續發展行動指標》，將抽象的政策成效轉化為可比較的數據。如此一來，報告書能夠跳脫單純的成果呈現，展現出結構化與專業化的特色。

一份完整的公部門永續報告書，除了對外溝通社會價值，更必須向內對接組織管理。過去許多報告往往著重在外部政策效益，卻容易忽略內部治理與員工參與，導致永續目標無法真正落實。因此，公部門的永續報告應同時展現政策與公共服務對社會、環境的正向影響，並將永續目標納入同仁的工作KPI，強化跨單位協作，建立數據蒐集與回饋機制。當永續納入日常工作核心，施政的永續效益才能持續累積並深化。

公部門永續報告書的價值，不僅在於對外發布的那一刻，而在於它能否成為推動治理文化轉型的契機。

透過ESG邏輯梳理施政成果，善用GRI架構系統化呈現，同時兼顧外部社會效益與內部治理KPI，公部門才能真正展現永續作為的深度。

永續不是額外的工作，而是政府治理的核心。當永續報告書成為政策推動、績效檢驗與組織學習的重要工具，公部門的角色不只是揭露者，更是引領社會邁向永續未來的示範者。

ESG 綠能

