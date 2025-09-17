連鎖效應／強化體驗經濟 帶動同店增長

同店增長（Same Store Sales )為什麼重要？若認為門店生意自然下滑是正常的，那麼連鎖經營能力必須精進。

連鎖從發展初期的知識經濟，靠著兩本手冊打天下，即品牌手冊和標準化手冊；進入發展的中後期必須著力在美學經濟，一方面升級店格外觀與內裝；另一方面也要升級商品組合與包裝，但在成熟期想要持續推動成長，就必須瞄準體驗經濟，經營顧客的終身價值。

同店增長鈍化來自於沒有「新鮮事」，一成不變的店格、陳列、商品與服務，就連促銷活動彷彿都成為例行公事，新顧客走不進來，老客戶流失的缺口，就會愈來愈顯著。

此時，門店經營瀰漫著守成、守舊與保守心態，一動不如一靜，「三守」的結果，門店業績必然走向衰退。

甚至會有店務夥伴急著辯護說：一家店哪能持續成長呢？

據經濟部統計處資料，2024年台灣零售業總營收為新台幣4兆8,530億元，年增2.6%；其中，便利商店整體營業額達到4,235億元，年增5.4%，呈現逐年成長趨勢。

四大便利商店體系合計已超過1.4萬店，今年還要再開500店，其中7-Eleven來台已屆48年，從80年代單店平均日營收僅4萬出頭，目前已達8萬，每十年都能向上再推進1萬元日營收，而7-Eleven目前的規模已站上7,000店。

要做到持續同店增長，知識經濟與美學經濟都不足以支撐，唯有體驗經濟且深入經營會員基盤，才能確保成長的軌跡不變，會員經營是成長的不二法門，須先做到三部曲：

一、區分五級顧客：一般經營會員會先整建資料庫，運用RFM三指標Recency即上次消費日期、Frequency消費頻率和Monetary消費金額，將顧客依RFM綜合數值區分A至E五級。此五級顧客的比例與經營良窳成正比。

二、顧客升級轉化：評估顧客關係管理（CRM）是否有效，即在於顧客升級轉化率，即E轉D、D轉C、C轉B、B轉A，側重養成高價值顧客，此亦是會員經濟的精髓所在。同時，若顧客數據表現不升反降，必須即時挖掘原因，做出行動方案。

三、新顧客引進：總體顧客資料庫還有兩個關鍵的指標可供經營參考，一是新顧客；二是靜止客，引進新顧客必然要投入單位獲客成本，須有預算投入；而靜止客喚醒容易進入誤區，就是花太高比例的行銷預算做喚醒投入，細算投資報酬往往並不划算。

顧客資料庫是基礎，而顧客關係經營，才是會員經濟的著力點。

經營顧客我們必須問「顧客終身價值」，反應在保留率與保有期上，優化這兩個數字，讓顧客成為經營最堅實的後盾。