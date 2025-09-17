由鉅「敘真」買氣熱絡 逆勢成為中國醫BOT特區指標建案

中國醫BOT特區即將落成，隨著白袍菁英與新貴客層持續進駐，帶動人口紅利與區域發展。台中名宅品牌由鉅建設，首度進駐太平區、在馬卡龍公園第一排推出新奢名邸「敘真」，公開後逆勢創下高詢問度與銷售佳績，成為市場指標。

由鉅「敘真」基地面積達1,974坪，為地上14樓、地下三層建築，規劃坪數25坪至39坪的二、三房格局，總戶數312戶，開價每坪50萬至58萬元，總銷約50億元；「敘真」7月中開賣，目前銷售單價已站穩5字頭，最高來到56萬元，創區域新高。

此案二房總價1,400萬至1,500萬元，三房1,900萬至2,500萬元，目前已購客中，主力的自營商約占20%，科技新貴與醫師族群各占15%至17%，每週來客平均30餘組，在當前房市一片不景氣中，表現相對亮眼。

由鉅建設深耕台中近40年，過去推案主要集中在七期新市政中心及科博館草悟道商圈，都是名人富豪聚落。這次首度在太平區推案，不僅回應市場對優質生活的期盼，也讓許多由鉅粉絲實現進住名宅的期待。

由鉅建設特助王尹辰表示，由鉅始終秉持「與土地共好」的信念。創辦人林增連畢生致力於藝術、文化、教育與醫療，不僅創立亞洲大學，更將人文精神注入由鉅每一個作品之中。

而今他所留下的品牌DNA，成為由鉅最珍貴的資產，並由現任董事長林嘉琪延續與實踐。

王尹辰說，原規劃為醫院的土地基地，因中國醫BOT計畫誕生而暫緩開發。秉持創辦人「尊重土地」的理念，團隊決定將這片珍稀土地轉化為純住宅地標「敘真」，以永久公園視野承載人文底蘊，讓建築成為代代傳承的生活詩篇。

為傳世名宅築就寬闊視野，是由鉅獨到的擇地哲學。從比鄰美術館園道的「由鉅大恆」、正對市民廣場的「月光流域」，到今日坐落萬坪馬卡龍公園首排的「敘真」，由鉅始終以建築回應土地文脈，讓生活與藝術相互呼應。

由鉅建設董事長林嘉琪指出，「敘真」是由鉅跨出市中心、在新興區域推出的代表性作品。她強調，由鉅始終秉持創辦人的建築初心，無論選地、規劃或建材，都以細膩與精緻為準則。由鉅確信：「唯有堅持品牌精神，才能創造值得傳承的作品。」

「敘真」鎖定自住核心客群，結合公園首排景觀、健康醫療聚落、優質學區與三大成熟商圈支撐，再加上鄰近快速道路的便捷交通，滿足現代家庭對空間機能與生活質感的雙重追求。