南陽實業：減徵貨物稅政策具體化 把前2月未成交客戶「催出來」

中央社／ 台北17日電

三陽工業旗下南陽實業今天舉行現代汽車（Hyundai）新車發表會，展望台灣車市，南陽實業表示，9月截至目前，部分訂單由於減徵貨物稅政策具體化後，把前2個月未成交客戶「催出來」，但整體市場並未明顯擴充，靜待關稅議題確認後才會明朗。

南陽實業執行副總詹醒昇指出，關稅變數仍在，會影響整體經濟，間接影響消費者購車意願，市場持續觀察關稅變數是否對整體經濟產生震盪，但商用車仍屬於剛性需求。

詹醒昇表示，南陽實業持續導入商旅車和大型商用車款，期盼擴充銷量。

根據統計，台灣9人座豪華商旅車市場年銷售規模約3500輛，3人座大型商用貨車市場規模約650輛，5噸以上重型商用車市場，每年規模約1.1萬輛。

